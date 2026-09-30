«АльфаСтрахование»: каждый четвертый турист обращается к врачу в первые три дня отдыха

Каждое четвертое обращение российских туристов за медицинской помощью за рубежом приходится на первые три дня поездки. Чаще всего путешественникам требуется помощь из-за травм, выяснили аналитики «АльфаСтрахование».

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На травмы приходится 20% обращений по полисам страхования путешественников. За год они обогнали заболевания желудочно-кишечного тракта, которые прежде возглавляли список наиболее распространенных проблем туристов. Их доля сохранилась на уровне 18%.

В число частых причин также входят ОРВИ, болезни горла и стоматологические проблемы. Реже путешественники обращаются к врачам из-за отитов, укусов животных и насекомых, заболеваний глаз и мочеполовой системы. При этом за год выросла доля обращений в связи с травмами, стоматологической помощью и укусами.

Наиболее рискованным периодом остается начало путешествия: 26% обращений фиксируется в первые три дня. Далее они распределяются по дням отдыха значительно более равномерно.

«Выход травм на первое место меняет привычное представление о главных рисках в путешествии. Многие туристы внимательно относятся к питанию и берут с собой лекарства, но недооценивают вероятность получить травму. Особенно уязвимы первые дни отдыха, когда человек еще адаптируется к климату и часовому поясу, но уже резко увеличивает физическую активность. При этом лечение травмы за рубежом может потребовать диагностики, госпитализации или медицинской транспортировки и повлечь значительные расходы. Поэтому полис страхования путешественников важно оформлять перед каждой зарубежной поездкой, даже если она будет короткой и не предполагает экстремальных развлечений»,— говорит Антон Колегов, начальник отдела андеррайтинга и методологии страхования путешествующих «АльфаСтрахование».