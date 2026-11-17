Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного Сбербанка:«Кубань — передовой регион, флагман роста юга России и всей российской экономики. И благодаря этому наша представленность в экономике региона тоже среди лидеров в системе Сбера. Активы юрлиц в регионе превысили 1,86 трлн рублей, жители края доверили Сберу 867 млрд рублей своих займов. Сегодня уже 8 из 10 жителей Кубани — клиенты банка, почти каждый второй бизнес края растёт с нашей поддержкой. Объём налоговых отчислений Сбера в бюджет края и муниципалитетов за последние 3 года превысил 15 млрд рублей. Весомее всего мы представлены в отраслях строительства, сельском хозяйстве, промышленности и туризме. Сегодня вместе с нашими клиентами на Кубани мы всё больше фокусируемся не только на создании новых, но и на продаже объектов недвижимости, которые вместе построили. И в этом помогают наши цифровые решения и сервисы, а также ИИ-агенты, повсеместно внедряемые в бизнес-процессы компаний. Так, за 10 месяцев 2026 года мы уже помогли в получении ипотеки на сумму почти 113 млрд рублей, где больше половины — это льготные займы. Совокупный портфель ипотеки Сбера в крае уже более 576 млрд рублей.