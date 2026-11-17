Анатолий Песенников и Вениамин Кондратьев обсудили рост экономики Кубани при поддержке Сбера
Губернатор Краснодарского края и Председатель Юго-Западного Сбербанка Анатолий Песенников обсудили ход внедрения цифровых продуктов и инновационных решений в экономике и социальной сфере. Участие во встрече также приняли вице-губернаторы Александр Руппель и Елена Воробьёва, министр экономики региона Алексей Юртаев, заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Ольга Окорокова.
Вениамин Кондратьев, Губернатор Краснодарского края: «Для Краснодарского края Сбер — давний надежный партнер, благодаря которому мы сохраняем высокую инвестиционную активность и устойчивость нашей экономики в условиях вызовов. Только в этом году ваш банк выдал кубанскому бизнесу почти 500 миллиардов рублей кредитов, в том числе на развитие жилищного строительства, промышленности, сферы туризма. Свыше 12 миллиардов рублей кредитов по льготным программам получили предприятия аграрного сектора и малый бизнес. Это серьезная поддержка в непростой экономической ситуации и понимание своей социальной ответственности. Отдельные слова благодарности за совместную работу в сфере образования. Мы заинтересованы во внедрении цифровых продуктов Сбера, которые помогают детям со школьной скамьи осваивать самые современные технологии, чтобы в будущем реализоваться в профессии в родном регионе».
Анатолий Песенников поблагодарил губернатора за оценку проделанной работы и поделился дальнейшими планами.
Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного Сбербанка:«Кубань — передовой регион, флагман роста юга России и всей российской экономики. И благодаря этому наша представленность в экономике региона тоже среди лидеров в системе Сбера. Активы юрлиц в регионе превысили 1,86 трлн рублей, жители края доверили Сберу 867 млрд рублей своих займов. Сегодня уже 8 из 10 жителей Кубани — клиенты банка, почти каждый второй бизнес края растёт с нашей поддержкой. Объём налоговых отчислений Сбера в бюджет края и муниципалитетов за последние 3 года превысил 15 млрд рублей. Весомее всего мы представлены в отраслях строительства, сельском хозяйстве, промышленности и туризме. Сегодня вместе с нашими клиентами на Кубани мы всё больше фокусируемся не только на создании новых, но и на продаже объектов недвижимости, которые вместе построили. И в этом помогают наши цифровые решения и сервисы, а также ИИ-агенты, повсеместно внедряемые в бизнес-процессы компаний. Так, за 10 месяцев 2026 года мы уже помогли в получении ипотеки на сумму почти 113 млрд рублей, где больше половины — это льготные займы. Совокупный портфель ипотеки Сбера в крае уже более 576 млрд рублей.
Также мы как ответственная компания помогаем развитию социальной сферы в крае. За последние три года мы помогли развитию таких социальных и образовательных проектов на 368 млн рублей, из них 222 млн — это 59 поддержанных инициатив и проектов только в 2026 году. Важным фокусом работы всей южной команды Сбера остаётся поддержка инновационных подходов в образовании Кубани. И новая школа для талантливых детей «Поколение» в Краснодаре — яркий пример нашей совместной работы. Уверен, на юге России пока ни один регион не может с ней сравниться по уровню знаний ребят, качеству и наполненности непрерывного основного и дополнительного образования. В том числе здесь работают педагоги ИТ-школы «Алгоритмика», которые обучают ребят работе с самыми инновационными технологиями».
Елена Воробьева рассказала, что школа «Поколение» — уникальная площадка нового типа, где формируется будущее региона через науку, технологии и раннюю профориентацию. Эта концепция полностью совпадает с философией Сбера, которая рассматривает развитие человеческого капитала как главный драйвер экономического роста. Вице-губернатор поблагодарила за поддержку инициативы открыть на базе школы образовательное пространство Сбера. Это будет ещё качественнее формировать у учеников актуальные компетенции в финансовой грамотности и основах предпринимательства. Одаренные кубанские школьники смогут разбирать реальные кейсы и выполнять мини-проекты, проводить игровые симуляции, проектную работу в группах, мастер-классы, профориентационные встречи.
Александр Руппель подчеркнул, что сегодня практически все флагманские проекты региона финансирует Сбербанк и особенно отметил поддержку санаторно-курортного комплекса.
Участники также обсудили инвестиционную составляющую экономики Кубани. Последние два года регион привлекает рекордное число инвестиций — более 1 триллиона рублей. Сейчас на разных стадиях находятся свыше 760 инвестпроектов на 5 триллионов 800 миллиардов рублей. Во многих из них Сбер также задействован.