Россияне назвали самые раздражающие новогодние подарки

«АльфаСтрахование» выяснила, что самым бесполезными и раздражающими новогодними подарками россияне считают те, что пытаются менять их привычки.

Фото: ru.freepik.com

По данным опроса, 54% россиян назвали «обременительными» подарки, связанные со здоровым образом жизни или саморазвитием. В этот список попали фитнес-абонементы, занятия по йоге, сертификаты на экстремальные активности и любые презенты, требующие обязательного расписания или регулярных посещений.

Для большинства респондентов такие подарки – «намек на необходимость стать лучше», а не источник праздничного настроения. Особенно нелюбимы подарки с ограниченным сроком действия: 42% испытывают чувство вины, если не успевают ими воспользоваться.

Часть раздражающих подарков связана не с активностями, а с повседневными мелочами. По данным исследования, 31% мужчин утомляют традиционные новогодние носки, которые они называют предсказуемым и формальным подарком. Женщины чаще всего недовольны миниатюрными пробниками духов – такие презенты раздражают 34% опрошенных, поскольку воспринимаются как неполноценный подарок.

Среди остальных участников наиболее нежелательными подарками стали мягкие игрушки, декоративные подушки и канцелярские календари: в сумме их упомянули 16% респондентов. Ещё 7% россиян признались, что испытывают неловкость от сувениров с надписями вроде «лучший друг», «лучшая хозяйка» или «король праздника», считая их неуместными и бесполезными.

Отдельная тенденция исследования – усталость россиян от неожиданных сюрпризов. Каждый третий (33%) признался, что подарки-сюрпризы вызывают у него стресс. В топ наиболее нежелательных неожиданностей вошли коробки с неизвестным содержимым (28%), квесты-сюрпризы (19%) и ситуации, в которых человеку дарят дорогой подарок, а он сам не успел подготовить ответный (14%).

На фоне стремления к предсказуемости 39% россиян предпочитают заранее знать, какой подарок они получат, и готовы согласовывать варианты с близкими, чтобы избежать ошибок и неловких ситуаций. При этом небольшая группа участников опроса — около 3% — заявила, что их одинаково раздражают любые подарки, кроме наличных.