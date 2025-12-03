Россияне назвали свои самые главные финансовые страхи

Россияне воспринимают здоровье как самый непредсказуемый и потенциально самый дорогой источник расходов, показало исследование «АльфаСтрахование».

По данным опроса, 58% респондентов больше всего опасаются непредвиденных трат на лечение, диагностику или реабилитацию. Этот показатель оказался значительно выше, чем страх снижения дохода (44%) или потери работы (32%). Эксперты отмечают, что россияне воспринимают здоровье как самый непредсказуемый и самый дорогой источник расходов.

Среди других значимых финансовых тревог – высокая стоимость бытовых поломок и ремонтных работ. Так, 37% участников опроса признались, что переживают из-за возможного выхода из строя крупной техники или автомобиля. Еще 29% боятся внезапного роста обязательных платежей – коммунальных услуг, содержания жилья или регулярных сервисных расходов.

Часть страхов связана и с долгосрочными финансовыми обязательствами. Около 26% россиян боятся, что в случае ухудшения экономической ситуации им будет сложнее обслуживать кредиты или ипотеку. При этом 21% признались, что опасаются не самого долга, а риска «зависнуть» на текущем уровне дохода, не имея возможности сформировать подушку безопасности.

Для 18% респондентов главным страхом оказалось не ухудшение материального положения, а потеря контроля над собственным бюджетом – ситуация, когда приходится занимать деньги или полностью сокращать личные траты. По словам участников опроса, это воспринимается как «потеря самостоятельности» и вызывает больше эмоционального дискомфорта, чем фактические расходы.

При этом небольшая группа опрошенных – около 2% – призналась, что их главный финансовый страх связан не с экономикой, а с… предстоящими праздниками. Они ожидают, что траты на подарки, поездки и организацию мероприятий станут для бюджета более ощутимыми, чем любые другие непредвиденные расходы.

В опросе приняли участие 1 124 человека из различных регионов России. Часть вопросов предполагала множественный выбор.