«АльфаСтрахование»: каждый четвертый сотрудник не рассказывает работодателю о подработке

Подрабатывают 38% работающих россиян, однако говорить об этом на основной работе готовы далеко не все.

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Каждый четвертый признался, что работодатель не знает о его дополнительной занятости. Опрос провели «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформа «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

Еще 8% посвятили в это только непосредственного руководителя или кого-то из коллег. Судя по ответам, открытости мешает не столько сама подработка, сколько опасение, что после такого разговора отношение к сотруднику изменится.

Почти половина респондентов — 44% — боятся, что их сочтут недостаточно вовлеченными в основную работу. Около трети допускают, что в результате могут лишиться повышения или интересных задач. Для 25% дополнительные заработки — личное дело, которое они не готовы обсуждать с работодателем. Каждый пятый опасается, что руководство потребует отказаться от подработки.

Чаще всего дополнительная занятость встречается у сотрудников от 25 до 34 лет: подрабатывает почти каждый второй. В возрасте 35–44 лет таких 36%, после 45 лет — 24%.

При этом в 42% случаев речь идет о работе по основной специальности. Другие респонденты выбирают новое для себя направление: консультируют, преподают, занимаются продажами или доставкой, ведут социальные сети, запускают собственные проекты.

У большинства подработка занимает относительно немного времени. Треть опрошенных укладываются в пять часов в неделю, 29% тратят на нее от шести до десяти часов. Но для 15% это уже серьезная дополнительная нагрузка — более 15 часов еженедельно.

Деньги остаются главной, но не единственной причиной искать вторую работу. Почти половина участников опроса хотят увеличить доход. Для 31% это еще и возможность попробовать себя в другой сфере. Около четверти создают таким образом запасной вариант на случай смены работы, а 18% надеются впоследствии сделать свой проект основным занятием.

«Отношение к дополнительной занятости зависит от корпоративной культуры и принятых в компании требований, поэтому этот вопрос важно обсудить с работодателем заранее. Имеет значение и характер самой подработки. Например, преподавание или консультирование, если они не противоречат внутренним правилам и не мешают основной работе, могут стать способом профессионального развития, а иногда и помочь компании найти новых специалистов. Главное — чтобы дополнительная занятость не отнимала время у основных задач и не снижала вовлеченность сотрудника. Впрочем, возможен и обратный эффект: новый опыт и смена деятельности могут положительно влиять на его интерес к работе»,— говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» «АльфаСтрахование».