Аналитики СберСтрахование: 59% жителей Ставрополя уже имеют опыт онлайн-оформления полиса
Цифровой опыт покупки полисов защиты у жителей краевой столицы на 11% выше, чем в среднем в РФ.
Среди предпочитающих оформлять страховые полисы онлайн 68% жителей Ставрополя делают это на сайте страховой компании. Каждый пятый опрошенный (20%) использует сайт или мобильное приложение банка, 10% — мобильное приложение страховой компании, еще 2% выбирают защиту на сайтах-агрегаторах или маркетплейсах страховых услуг. Таковы результаты исследования СберСтрахование, проведенного в октябре 2026 года среди жителей 37 российских городов с населением более 500 тысяч человек.
Валентина Мишенькина, заместитель управляющего Ставропольским отделением Сбербанка: «Жители Ставрополя все активнее пользуются цифровыми сервисами в самых разных сферах жизни. Страхование не исключение: онлайн-покупка полиса становится таким же простым и привычным действием, как заказ такси, оплата ЖКУ, продуктов или мобильной связи. Исследование СберСтрахование изучило и то, как, где и почему жители Ставрополя пользуются страховыми продуктами и что хотят понимать при покупке такой защиты в цифровых каналах. Так, 59% застрахованных жителей нашего города уже имеют опыт оформления страховых услуг через интернет. И это на 11% выше, чем в среднем в РФ. Ставропольцы рассказали и о том, как их цифровые клиентские пути можно сделать еще удобнее: 31% хотели бы заранее понимать размер возможной страховой выплаты, 20% — сравнивать несколько вариантов полисов на одном экране, а 18% — быстрее получать консультацию специалиста. Среди преимуществ цифрового канала жители Ставрополя назвали возможность самому и в комфортном режиме оформить полис (27%), привычность такого способа получения услуг (11%), скорость и доступность онлайн-сервисов (по 8%)».
В исследовании аналитики СберСтрахование также изучили, какие элементы клиентского пути особенно важны ставропольцам при самостоятельном оформлении полиса. Чаще всего респонденты хотят быстрее получать ответы на вопросы — об этом сообщили 36% опрошенных. Еще 17% отметили важность помощи в выборе подходящего страхового продукта, 12% — понятного порядка получения готового полиса, а 7% — удобного процесса оплаты.
Сегодня 52% оформляющих страховые полисы ставропольцев делают это только или преимущественно офлайн — через агентов, в офисах страховых компаний или отделениях банка. И для 43% из них такой выбор связан с многолетней привычкой. Еще 28% опасаются мошенничества или сомневаются в подлинности электронного полиса, а 15% не хотят самостоятельно разбираться в условиях страхования и хотят предварительно всё подробно обсудить с экспертом, а также получить профессиональную помощь во время процедуры оформления полиса.