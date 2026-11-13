Аналитики СберСтрахование: 59% жителей Ставрополя уже имеют опыт онлайн-оформления полиса

Валентина Мишенькина, заместитель управляющего Ставропольским отделением Сбербанка: «Жители Ставрополя все активнее пользуются цифровыми сервисами в самых разных сферах жизни. Страхование не исключение: онлайн-покупка полиса становится таким же простым и привычным действием, как заказ такси, оплата ЖКУ, продуктов или мобильной связи. Исследование СберСтрахование изучило и то, как, где и почему жители Ставрополя пользуются страховыми продуктами и что хотят понимать при покупке такой защиты в цифровых каналах. Так, 59% застрахованных жителей нашего города уже имеют опыт оформления страховых услуг через интернет. И это на 11% выше, чем в среднем в РФ. Ставропольцы рассказали и о том, как их цифровые клиентские пути можно сделать еще удобнее: 31% хотели бы заранее понимать размер возможной страховой выплаты, 20% — сравнивать несколько вариантов полисов на одном экране, а 18% — быстрее получать консультацию специалиста. Среди преимуществ цифрового канала жители Ставрополя назвали возможность самому и в комфортном режиме оформить полис (27%), привычность такого способа получения услуг (11%), скорость и доступность онлайн-сервисов (по 8%)».