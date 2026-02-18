От зубов к выгоранию: к каким врачам чаще всего обращаются сотрудники разного уровня

«АльфаСтрахование» проанализировала обращения сотрудников компаний по программам добровольного медицинского страхования за 2024–2025 гг. Чаще всего ДМС пользуются линейные сотрудники, однако почти половина самых длительных и дорогостоящих случаев лечения приходится на руководителей.

Фото: freepik.com

Основной медицинский риск для бизнеса сегодня все меньше связан с физическим трудом и возрастом и все больше — с характером нагрузки и уровнем ответственности. Линейный персонал по-прежнему формирует большинство обращений — около 45%. Однако более 70% таких визитов относятся к категориям с коротким циклом лечения и восстановления. Чаще всего речь идет о стоматологии, острых респираторных заболеваниях и травмах, которые, как правило, не приводят к длительной утрате работоспособности.

На сотрудников среднего звена приходится порядка 35% всех визитов по ДМС. В этой группе выше доля консультаций неврологов и гастроэнтерологов — совокупно около 20%. Около 25% обращений связано с назначением и прохождением лабораторных и инструментальных исследований, а также консультациями узких специалистов.

У руководителей и топ-менеджмента структура обращений отличается по продолжительности лечения. При доле менее 20% обращений на них приходится почти половина случаев с продолжительностью выше среднего. Около 30% обращений управленцев связано с кардиологией, неврологией и психоэмоциональными состояниями, тогда как у линейного персонала этот показатель составляет около 15%. Средняя длительность лечения у руководителей в 1,5 раза выше, чем у сотрудников без управленческих функций.

Наиболее быстрый рост обращений к неврологам и гастроэнтерологам фиксируется в группе 30–45 лет — за анализируемый период их доля выросла примерно на 20%. В то же время среди сотрудников старше 45 лет структура обращений остается более стабильной и смещается преимущественно в сторону кардиологии и эндокринологии, без резких скачков.

Доля консультаций по вопросам тревожных состояний, хронического стресса и эмоционального выгорания увеличилась примерно на 20% за год. Наиболее заметно этот рост проявляется среди сотрудников среднего звена и управленцев.

Женщины в среднем на 15% чаще мужчин обращаются за медицинской помощью по программам ДМС при первых признаках недомогания. Мужчины, как правило, откладывают визит к врачу и обращаются уже при более выраженных симптомах. В результате доля обращений, связанных с сердечно-сосудистыми рисками, у мужчин почти в 1,5 раза выше, чем у женщин, а такие случаи чаще требуют более длительного лечения.

«Медицинские риски смещаются из зоны физического труда в зону управленческой и интеллектуальной нагрузки. Длительные и дорогостоящие случаи лечения все чаще связаны с хроническим стрессом, эмоциональным выгоранием и сопутствующими состояниями. Программы, выстроенные на превентивном подходе, такие как Управление здоровьем персонала, позволяют снижать такие риски, сокращать периоды нетрудоспособности и, как следствие, положительно влиять на операционные и финансовые результаты компаний»,— говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» «АльфаСтрахование».