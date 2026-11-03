Сбер: Кубань стала второй в РФ по объему компенсации НДС за эквайринг

«Сейчас наш регион занимает одну из лидирующих позиций в стране как по объему выплат, так и по количеству предпринимателей, подключившихся к программе поддержки. Это говорит о том, что бизнес Кубани стремится эффективно использовать доступные инструменты поддержки для масштабирования деятельности даже в условиях изменения налогового законодательства»,— прокомментировала Ольга Окорокова, заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка.