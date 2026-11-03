Сбер: Кубань стала второй в РФ по объему компенсации НДС за эквайринг
Краснодарский край занял второе место в России по объему компенсации НДС за эквайринг в третьем квартале 2026 года, подсчитали аналитики Сбера.
Согласно статистике банка, по программе поддержки малого бизнеса за три квартала 2026 года было выплачено предпринимателям Кубани 16,8 млн руб. компенсации НДС за эквайринг. Среди южных регионов Краснодарский край стал лидером как по сумме выплат, так и по количеству получателей, а в целом по стране уступил только Московской области.
Отмечается, что по всей стране за три квартала 2026 года было выплачено 1,15 млрд руб. компенсации НДС за эквайринг. С июля по сентябрь к программе подключились 27 тыс. новых участников из разных регионов.
«Сейчас наш регион занимает одну из лидирующих позиций в стране как по объему выплат, так и по количеству предпринимателей, подключившихся к программе поддержки. Это говорит о том, что бизнес Кубани стремится эффективно использовать доступные инструменты поддержки для масштабирования деятельности даже в условиях изменения налогового законодательства»,— прокомментировала Ольга Окорокова, заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка.
«Особенно ценно, что 27 тыс. впервые получили выплаты в третьем квартале — для многих это стало ощутимой помощью в период адаптации к новым налоговым условиям»,— отметил Сергей Шубочкин, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка.
С 1 января 2026 года услуги эквайринга в России облагаются НДС по ставке 22%. Это снижает маржинальность небольших компаний с годовым оборотом до 20 млн рублей, которые не платят НДС. У предпринимателей есть возможность вернуть 50% суммы уплаченного НДС по комиссии за торговый эквайринг.