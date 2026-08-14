«АльфаСтрахование»: только каждый четвертый россиянин сможет оплатить лечение родителей без кредита
Почти три четверти россиян материально помогают родителям, однако только 23% смогут без кредита выделить более 200 тыс. руб. на их лечение или восстановление после несчастного случая. Большинство семей не располагают отдельными накоплениями на такие расходы, показало исследование «АльфаСтрахование».
Фото: magnific.com
Регулярно поддерживают родителей 42% опрошенных, еще 31% помогают при возникновении конкретной необходимости. Каждый третий участник исследования ежемесячно направляет на это от 5 до 10 тыс. руб., 18% — от 10 до 20 тыс. руб. Более 20 тыс. руб. тратят 9% респондентов.
Почти половина опрошенных, 47%, оплачивают родителям лекарства и медицинские услуги. Еще 39% помогают с повседневными расходами, 24% — с оплатой ЖКУ, 18% берут на себя крупные покупки и ремонт. Каждый шестой регулярно переводит родителям фиксированную сумму.
Для многих такие расходы уже стали постоянной частью семейного бюджета. При этом 34% респондентов хотя бы раз откладывали собственную крупную покупку, отпуск или ремонт, чтобы помочь родителям. Среди россиян от 35 до 45 лет эта доля достигает 41%: в этом возрасте финансовая нагрузка нередко распределяется одновременно между детьми и старшим поколением.
В многодетных семьях основную часть расходов на родителей чаще принимают на себя старшие дети. Об этом сообщили 46% респондентов, у которых есть двое и более братьев или сестер. В 8% случаев они также продолжают помогать младшим членам семьи. Только в каждой пятой семье финансовую ответственность распределили заранее — обычно она закрепляется за старшими детьми без отдельного обсуждения.
Несмотря на регулярную помощь, к серьезным непредвиденным расходам готовы немногие. Только 23% опрошенных смогут без привлечения заемных средств направить более 200 тыс. руб. на лечение или восстановление родителей. Еще 38% возьмут кредит или воспользуются рассрочкой, 27% обратятся к родственникам. Каждому шестому придется потратить деньги, отложенные на жилье, образование детей или другие долгосрочные цели.
Специальный резерв на случай болезни или травмы родителей формируют лишь 14% россиян. Еще 32% рассчитывают использовать собственную финансовую подушку, хотя она предназначена и для других семейных расходов. Более половины респондентов — 58% — никогда не обсуждали с близкими, где взять необходимую сумму в экстренной ситуации.
О страховой защите для родителей задумывался каждый третий участник исследования, однако только 11% уже приобрели такой полис. Наиболее востребованными опрошенные назвали программы страхования от онкологических и других критических заболеваний, а также от несчастных случаев. Для 44% респондентов главным аргументом в пользу полиса стала бы возможность получить средства на лечение и восстановление, не обращаясь за кредитом и не расходуя семейные накопления.
Больше всего взрослые дети опасаются, что у родителей может быть выявлено онкологическое заболевание,— об этом сообщили 61% опрошенных. Инсульта боятся 49%, инфаркта и других тяжелых заболеваний сердца — 43%, деменции и иных возрастных когнитивных нарушений — 31%. Каждый четвертый также опасается серьезной травмы, после которой родителям могут потребоваться длительное лечение, реабилитация и постоянный уход.
Главной причиной материальной поддержки 48% опрошенных назвали любовь и благодарность родителям. Еще 29% считают ее естественной ответственностью взрослых детей, а 20% помогают, поскольку понимают, что близким больше не на кого рассчитывать. При этом 37% признались, что испытывают чувство вины, если не могут выделить родителям необходимую сумму.
В исследовании приняли участие 3,4 тыс. россиян из разных регионов страны в возрасте от 25 до 60 лет.