«АльфаСтрахование»: только каждый четвертый россиянин сможет оплатить лечение родителей без кредита

Почти три четверти россиян материально помогают родителям, однако только 23% смогут без кредита выделить более 200 тыс. руб. на их лечение или восстановление после несчастного случая. Большинство семей не располагают отдельными накоплениями на такие расходы, показало исследование «АльфаСтрахование».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: magnific.com Фото: magnific.com

Регулярно поддерживают родителей 42% опрошенных, еще 31% помогают при возникновении конкретной необходимости. Каждый третий участник исследования ежемесячно направляет на это от 5 до 10 тыс. руб., 18% — от 10 до 20 тыс. руб. Более 20 тыс. руб. тратят 9% респондентов.

Почти половина опрошенных, 47%, оплачивают родителям лекарства и медицинские услуги. Еще 39% помогают с повседневными расходами, 24% — с оплатой ЖКУ, 18% берут на себя крупные покупки и ремонт. Каждый шестой регулярно переводит родителям фиксированную сумму.

Для многих такие расходы уже стали постоянной частью семейного бюджета. При этом 34% респондентов хотя бы раз откладывали собственную крупную покупку, отпуск или ремонт, чтобы помочь родителям. Среди россиян от 35 до 45 лет эта доля достигает 41%: в этом возрасте финансовая нагрузка нередко распределяется одновременно между детьми и старшим поколением.

В многодетных семьях основную часть расходов на родителей чаще принимают на себя старшие дети. Об этом сообщили 46% респондентов, у которых есть двое и более братьев или сестер. В 8% случаев они также продолжают помогать младшим членам семьи. Только в каждой пятой семье финансовую ответственность распределили заранее — обычно она закрепляется за старшими детьми без отдельного обсуждения.

Несмотря на регулярную помощь, к серьезным непредвиденным расходам готовы немногие. Только 23% опрошенных смогут без привлечения заемных средств направить более 200 тыс. руб. на лечение или восстановление родителей. Еще 38% возьмут кредит или воспользуются рассрочкой, 27% обратятся к родственникам. Каждому шестому придется потратить деньги, отложенные на жилье, образование детей или другие долгосрочные цели.

Специальный резерв на случай болезни или травмы родителей формируют лишь 14% россиян. Еще 32% рассчитывают использовать собственную финансовую подушку, хотя она предназначена и для других семейных расходов. Более половины респондентов — 58% — никогда не обсуждали с близкими, где взять необходимую сумму в экстренной ситуации.

О страховой защите для родителей задумывался каждый третий участник исследования, однако только 11% уже приобрели такой полис. Наиболее востребованными опрошенные назвали программы страхования от онкологических и других критических заболеваний, а также от несчастных случаев. Для 44% респондентов главным аргументом в пользу полиса стала бы возможность получить средства на лечение и восстановление, не обращаясь за кредитом и не расходуя семейные накопления.

Больше всего взрослые дети опасаются, что у родителей может быть выявлено онкологическое заболевание,— об этом сообщили 61% опрошенных. Инсульта боятся 49%, инфаркта и других тяжелых заболеваний сердца — 43%, деменции и иных возрастных когнитивных нарушений — 31%. Каждый четвертый также опасается серьезной травмы, после которой родителям могут потребоваться длительное лечение, реабилитация и постоянный уход.

Главной причиной материальной поддержки 48% опрошенных назвали любовь и благодарность родителям. Еще 29% считают ее естественной ответственностью взрослых детей, а 20% помогают, поскольку понимают, что близким больше не на кого рассчитывать. При этом 37% признались, что испытывают чувство вины, если не могут выделить родителям необходимую сумму.