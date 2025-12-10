Каждый второй россиянин хочет застраховать свои украшения

В России растет интерес к страхованию ювелирных украшений, однако пока эта практика остается редкой. SOKOLOV совместно с «АльфаСтрахование» выяснили, как россияне защищают свои ювелирные ценности, какие риски считают наиболее вероятными и сколько готовы платить за спокойствие.

Фото: ru.freepik.com

Каждый четвертый россиянин (27%) хоть раз страховал свои ювелирные украшения, показал проведенный компаниями опрос полутора тысяч россиян в возрасте от 18 до 60 лет в разных городах. При этом больше половины (54%) признаются, что никогда не оформляли страховку, но хотели бы сделать это в будущем. Лишь 2% опрошенных застраховали все свои украшения.

Главный мотив — защита от кражи (41%), второе место занимает страх потери (21%). Еще 16% оформили страховку просто из-за выгодного предложения. Так, 20% россиян считают страхование обязательным для ценных вещей, 31% — полезным и заслуживающим внимания, а 29% пока не задумывались о страховании, но не исключают такой возможности.

Интерес к страхованию во многом связан с реальным опытом: каждый второй россиянин (57%) хотя бы раз терял или повреждал украшения. Чаще всего это поломка или механическое повреждение (36%), реже — потеря (25%). Дополнительную тревожность создают риски кражи вне дома (59%) и потери ювелирных изделий в повседневной жизни (56%).

Оптимальный диапазон, который россияне считают приемлемым для страховки,— от 1 000 до 3 000 рублей в год (39%). Еще треть (31%) готовы платить до 5 000 рублей, а суммы выше 5 000 подходят лишь 6% респондентов.

Большинство россиян считают, что страховать имеет смысл украшения стоимостью от 100 000 рублей — так ответили 42% участников опроса. Еще 28% назвали порогом 50 000 рублей, а 18% — украшения дороже 300 000 рублей.

Если же выбирать, какие украшения застраховать в первую очередь, россияне ставят на первое место обручальные и помолвочные кольца (45%), украшения с бриллиантами и драгоценными камнями (42%), семейные реликвии (35%) и часы премиальных брендов (30%).

Помимо этого, половина россиян (56%) признались, что им удобнее всего оформить страховку прямо в ювелирном магазине при покупке. Еще 32% предпочли бы онлайн-оформление через мобильное приложение. Офлайн-страховые компании интересны лишь 9% респондентов.

При этом наиболее активно интересуются страхованием зумеры и миллениалы, основной аудиторией полисов являются люди 25–44 лет (66%), мужчины и женщины поровну. 38% респондентов носят дорогие украшения только по особым случаям, а 15% — ежедневно.

«На текущий момент люди, как правило, страхуют только дорогие эксклюзивные ювелирные изделия. Страховщики принимают такие предметы в рамках страхования культурных ценностей. Для оценки стоимости украшения проводится его оценка, экспертиза геммолога и т. д. Более массовые ювелирные изделия, которые хранятся дома, зачастую страхуют по описи при оформлении договора страхования квартиры или загородного дома как движимое имущество. Специального отдельного продукта по массовому страхованию украшений на рынке нет, но мы готовы совместно с партнерами обсуждать этот вопрос»,— говорит Денис Титов, директор департамента страхования имущества физических лиц «АльфаСтрахование».