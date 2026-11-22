«Динамо» пробежало круг первым
Московский клуб лидирует в Российской премьер-лиге после 15 туров
В 15-м туре чемпионата России по футболу московское «Динамо» дома сыграло вничью с «Краснодаром» — 1:1. Большую часть матча бело-голубые провели в меньшинстве после удаления Максима Осипенко, но добились результата, который вывел их на первое место. Теперь они на одно очко опережают «Зенит» и на два «Спартак», который упустил победу в гостевой встрече с махачкалинским «Динамо» — 1:1.
Потерпев поражение от «Рубина», лидер чемпионата «Зенит» открыл зеленый коридор своим ближайшим конкурентам — московскому «Динамо» и «Спартаку». Бело-голубым для того, чтобы возглавить турнирную таблицу по итогам первого круга, было достаточно и ничьей, но и соперник им противостоял очень серьезный. После затяжной серии без побед «Краснодар» довольно убедительно разобрался с ЦСКА в прошлом туре, да и с динамовцами уже дважды справился по ходу нынешнего сезона на групповом этапе Кубка России.
Хозяева «ВТБ Арены» начали поактивнее и давили на штрафную площадь кубанцев через левый фланг, где на позиции вингера в отсутствие дисквалифицированного Артура Гомеса действовал Максимилиано Гутьеррес. Слева прилетел и первый удар по воротам Станислава Агкацева, когда Рубенс зарядил с дальней дистанции. Однако в счете уже на 11-й минуте повели гости, по максимуму использовавшие стандартное положение. Вроде бы на мяче после подачи углового первыми были москвичи, но Илья Вахания вернул его в район вратарской, а Джон Кордоба опередил голкипера Андрея Лунева и не столько забил гол, сколько «забодал». И хотя линейный судья зафиксировал офсайд, на VAR быстро его поправили.
«Динамо» потребовалось совсем немного времени на ответ.
Центральный защитник Максим Осипенко длинной передачей запустил в прорыв по правому краю Ярослава Гладышева, нападающий легко избавился от опеки Майсона Родригеса, сместился в центр и пробил. К тому же ему помог рикошет то ли от Вахании, то ли от Гутьерреса, которые пробегали мимо и дезориентировали Агкацева. В этом эпизоде тоже было подозрение на вне игры, но на VAR определили, что Вахания сломал линию офсайда. На 27-й минуте счет опять стал равным.
Первый тайм так и завершился вничью 1:1. Правда, незадолго до перерыва бело-голубые потеряли Осипенко, который получил прямую красную карточку за фол на Кордобе в середине поля. Арбитры посчитали, что он лишил кубанцев явной голевой возможности. Хозяевам еще повезло, что Лунев на том стандарте потащил удар головой Жубала. Тем не менее о победе в сложившейся ситуации они уже могли только мечтать.
Во втором тайме «Краснодар» приступил к розыгрышу численного преимущества, но и «Динамо» старалось не опускаться глубоко назад. С обеих сторон пошли замены, причем у южан еще до перерыва захромал Дуглас Аугусто, а потом травмировался и Жубал. На какое-то время в матче наступило затишье, которое, как известно, часто бывает перед бурей. Однако москвичи сделали все, чтобы избежать потрясений, и постепенно сели в низкий блок, полностью сосредоточившись на обороне. Взломать его подопечным Мурада Мусаева было тяжело, а когда это все-таки удавалось, им не хватало точного завершающего удара. Ну и Лунев выручал одноклубников. Ни Кордоба, ни Кристиан, имевший в концовке три неплохих момента, так и не сумели огорчить его.
«Динамо» отстояло ничью и с 32 очками поднялось на чистое первое место. «Краснодар» с 27 баллами по-прежнему располагается на четвертой строчке.
Замыкавший тройку «Спартак» прибыл на матч с махачкалинским «Динамо» без основного голкипера Александра Максименко, отбывавшего дисквалификацию, и главного конструктора атак Эсекьеля Барко, которому помешало сыграть повреждение. С аргентинцем красно-белые, безусловно, чувствуют себя гораздо увереннее, и можно даже сказать, что испытывают слишком сильную зависимость от его присутствия на поле. Вот и сейчас им явно недоставало Барко.
Москвичи быстро вышли вперед, когда Роман Зобнин на 14-й минуте с мясом загнал мяч в сетку через руки голкипера Тимура Магомедова, но с таким же успехом они могли и пропустить. Несколько раз у ворот Ильи Помазуна было очень тревожно, а порой гостям откровенно фартило. Сменщик Максименко и сам не плошал, хотя, когда бил Джавад Хоссейннеджад, ему оставалось надеяться только на Кристофера Ву. А ближе всего к тому, чтобы сравнять счет, в первом тайме был Махмуд Махамаджонов, который просто не попал в створ с близкого расстояния. Хотя и Магомедов спас свою команду после удара Мирлинда Даку, который появился в стартовом составе вместо Манфреда Угальде. А когда албанец все-таки забил, гол отменили из-за офсайда.
Во втором тайме «Спартак» тоже выглядел каким-то тяжелым. Чтобы добавить скорости и легкости, главный тренер красно-белых Хуан Карседо поменял мощного Даку на более подвижного Угальде. Костариканец поначалу действительно оживил игру, но потом и он увяз в бесконечной борьбе за мяч. Правда, Угальде едва не отличился, когда подставился под удар Жедсона Фернандеша. Магомедов с трудом среагировал на коварный рикошет. А вот Помазун все же пропустил на 89-й минуте, когда Даниил Лесовой замкнул фланговую передачу Темиркана Сундукова.
Так что и «Спартак» не выиграл в 15-м туре, оставшись с 30 очками на третьем месте.