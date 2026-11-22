Во втором тайме «Краснодар» приступил к розыгрышу численного преимущества, но и «Динамо» старалось не опускаться глубоко назад. С обеих сторон пошли замены, причем у южан еще до перерыва захромал Дуглас Аугусто, а потом травмировался и Жубал. На какое-то время в матче наступило затишье, которое, как известно, часто бывает перед бурей. Однако москвичи сделали все, чтобы избежать потрясений, и постепенно сели в низкий блок, полностью сосредоточившись на обороне. Взломать его подопечным Мурада Мусаева было тяжело, а когда это все-таки удавалось, им не хватало точного завершающего удара. Ну и Лунев выручал одноклубников. Ни Кордоба, ни Кристиан, имевший в концовке три неплохих момента, так и не сумели огорчить его.