Три человека пострадали при ударе дрона по остановке в Горловке
ВСУ атаковали несколько объектов в Горловке в ДНР. При ударе дрона по остановке общественного транспорта пострадали три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
В момент удара двое находились на остановке, а еще один пострадавший — в машине возле нее. В каком они состоянии, не уточняется.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщает о повреждениях от ударов ВСУ с 19:21 мск. С этого момента в городе были атакованы несколько транспортных средств, многоквартирный дом и дошкольное образовательное учреждение. Маршруты общественного транспорта скорректированы.