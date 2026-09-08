«АльфаСтрахование»: россияне рассказали, о чем предпочитают умолчать на собеседовании

Каждый пятый россиянин хотя бы раз умалчивал на собеседовании о своем семейном положении. 29% считают планы по рождению детей закрытой для работодателя информацией, 27% не рассказывали о наличии подработки, а 22% — о вредных привычках. Об этом говорят данные опроса «HR Lab.— Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: magnific.com Фото: magnific.com

О семейном положении хотя бы однажды умалчивал 21% опрошенных. 12% признавались, что не рассказывали о постоянных отношениях, а 7% сообщали, что не женаты или не замужем, хотя состояли в официальном браке. Чаще всего респонденты объясняли это опасением, что разговор перейдет к детям, декрету, переезду или готовности уделять работе личное время.

Планы по рождению детей 29% россиян считают темой, которую работодатель не должен затрагивать на собеседовании. Еще 24% относят к закрытой информации наличие детей, 18% — состояние здоровья, 15% — финансовое положение и кредиты.

О дополнительной занятости не рассказывали 27% участников исследования. Большинство из них занимались разовыми проектами или работали в свободное время и не считали это важным для будущего работодателя. При этом 11% скрывали подработку, даже если она могла частично пересекаться по времени с основной работой.

О вредных привычках умалчивали 22% опрошенных. Еще 13% не рассказывали о необходимости регулярно помогать родственникам, 12% — о возможном переезде в другой город, 9% — о запланированном вскоре после трудоустройства отпуске.

Соискатели стараются контролировать и информацию, которую работодатель может найти самостоятельно. Каждый четвертый перед поиском работы проверял свои страницы в социальных сетях. 19% удаляли или скрывали отдельные публикации и фотографии, 14% закрывали профиль, 8% меняли имя или настройки аккаунта, чтобы страницу было сложнее найти.

О реальной причине ухода с предыдущего места работы не рассказывал 31% россиян. Соискатели старались не упоминать конфликты с руководителем или коллегами, профессиональное выгорание и недовольство условиями труда. Вместо этого они объясняли увольнение желанием развиваться, сменить направление или найти более интересные задачи.

Большинство участников исследования проводят границу между правом на личную жизнь и прямым обманом. 67% убеждены, что семейное положение, наличие партнера и планы по рождению детей не должны влиять на оценку профессиональных качеств. Вместе с тем 61% считают неправильным сообщать заведомо недостоверную информацию, даже если вопрос работодателя кажется неуместным.

«Важно разделять нежелание кандидата обсуждать личные обстоятельства и намеренное искажение информации. Человек сам определяет, чем готов делиться на собеседовании, однако недостоверные сведения могут изначально подорвать доверие между сторонами. Задача работодателя — не выяснять подробности частной жизни соискателя, а понять его профессиональную ценность, мотивацию и то, как он будет действовать в рабочих ситуациях. Именно на этом и должен быть сосредоточен разговор»,— говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» «АльфаСтрахование».