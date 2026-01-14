«АльфаСтрахование»: январская погода спровоцировала рост страховых обращений по автострахованию и путешествиям

«АльфаСтрахование» проанализировала обращения клиентов в колл-центр компании в январские праздники 2026 г. и зафиксировала значительный рост по ряду страховых продуктов в сравнении с тем же периодом прошлого года. Динамика прежде всего затронула автострахование, полисы для путешественников и страхование от несчастных случаев.

Количество обращений по ОСАГО в период январских праздников увеличилось на 33%, по каско — на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Основным фактором роста стала неблагоприятная погодная обстановка: осадки, гололед и перепады температур осложнили дорожные условия и повысили аварийность.

Значительное увеличение — на 56% — зафиксировано также по полисам страхования выезжающих за рубеж. Рост также связан с погодными инцидентами во время поездок и сбоями в транспортном сообщении.

По полисам страхования от несчастных случаев количество обращений выросло на 41%.