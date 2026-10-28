«АльфаСтрахование»: искусственный интеллект разрушил барьер между клиентом и страховой компанией
Технологии ИИ не просто помогают преодолеть традиционный барьер между клиентом и страховой компанией, а полностью разрушают его.
Об этом заявил Владимир Скворцов, генеральный директор «АльфаСтрахование», на пленарной сессии «ИИ перестраивает бизнес: кто и как управляет переменами?» SOC Forum 2026.
По его оценке, искусственный интеллект позволяет сделать взаимодействие со страховщиком проще и быстрее, а сотрудникам – освободиться от рутины, чтобы уделять больше времени помощи клиентам. По словам Скворцова, технологии сделали возможными продукты и сервисы, которые при ручной обработке были бы экономически неоправданными.
«Между клиентом и страховой компании традиционно существовал некий барьер: продукты достаточно сложные, если произошло ДТП – принесите справки. Технологии ИИ не просто помогают преодолеть этот барьер, а безоговорочно и абсолютно его разрушают», – отметил он.
Один из примеров – системы компании отслеживают выполнение рейсов, сопоставляют информацию с данными полисов и при задержке направляют клиенту соответствующее сообщение. Выплаты оперативно поступают через СПБ.
Другой пример – однодневные полисы ОСАГО, которыми пользуются прежде всего водители такси. Сегодня в год оформляются миллионы таких полисов, и это возможно только благодаря автоматизации процессов и применении ИИ. Системы автоматически проверяют данные и документы, рассчитывают стоимость страховки и направляют готовый полис клиенту за 20–30 секунд. По словам Владимира Скворцова, технологии сделали возможными продукты и сервисы, которые при ручной обработке были бы экономически неоправданными.
При этом потребность в человеческом общении сохраняется. Простые продукты клиенты готовы оформлять самостоятельно в несколько кликов. А при выборе сложных страховых программа, например, касающихся здоровья, многим по-прежнему нужна консультация специалиста, которому ИИ помогает качественно отвечать на вопросы.
Он также отметил, что развитие ИИ должно сопровождаться защитой бизнеса от растущих киберрисков. Даже современные системы информационной безопасности не исключают вероятность инцидента, поэтому технические меры важно дополнять страхованием. Оно позволяет покрыть расходы на локализацию атаки и восстановление систем, ответственность перед третьими лицами и убытки от перерыва в деятельности.