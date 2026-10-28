«АльфаСтрахование»: искусственный интеллект разрушил барьер между клиентом и страховой компанией

Другой пример – однодневные полисы ОСАГО, которыми пользуются прежде всего водители такси. Сегодня в год оформляются миллионы таких полисов, и это возможно только благодаря автоматизации процессов и применении ИИ. Системы автоматически проверяют данные и документы, рассчитывают стоимость страховки и направляют готовый полис клиенту за 20–30 секунд. По словам Владимира Скворцова, технологии сделали возможными продукты и сервисы, которые при ручной обработке были бы экономически неоправданными.