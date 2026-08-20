«АльфаСтрахование»: каждый третий россиянин когда-либо раскрывал местоположение своего жилья в соцсетях

Каждый третий россиянин хотя бы раз публиковал в соцсетях информацию, по которой можно определить, где он живет. При этом большинство не считают фотографии из окна, геометки или снимки собственного двора раскрытием домашнего адреса, показал опрос «АльфаСтрахование».

Фото: www.magnific.com

Чаще всего местоположение жилья пользователи раскрывают через фотографии из окна или с балкона — так делали 28% опрошенных. Еще 24% публиковали снимки своего дома, двора или подъезда, а у 17% в кадр попадали номер дома, название улицы или другие ориентиры, позволяющие достаточно точно определить адрес.

Геолокацию непосредственно из дома хотя бы раз ставили 16% респондентов. Еще 12% признаются, что публиковали скриншоты из приложений такси, доставки или карт, на которых был виден домашний адрес или точка с местоположением.

При этом прямое раскрытие адреса россияне воспринимают совершенно иначе. Только 6% готовы публично написать в соцсетях улицу и номер дома. Однако 41% не считают фотографию своего двора или вида из окна чувствительной информацией, а 34% уверены, что публикация геометки не несет существенного риска, если аккаунт закрыт.

Дополнительную информацию о жилье пользователи оставляют и через сами публикации. 29% регулярно показывают интерьер квартиры, 21% — вид из окна, а 14% хотя бы раз публиковали фотографии ключей, документов, посылок или других предметов, на которых случайно могли оказаться данные об адресе.

Отдельный риск связан с поездками. Каждый четвертый россиянин хотя бы раз сообщал в соцсетях в режиме реального времени, что уехал из города или отправился в отпуск. 18% публиковали фотографии из аэропорта или с вокзала перед отъездом, а 11% прямо писали, сколько дней их не будет дома.

При этом только 22% опрошенных сознательно публикуют фотографии с отдыха с задержкой, уже после возвращения. 31% отключают геометки перед публикацией, а 19% проверяют снимки на наличие номера дома, адресов, документов и других деталей, которые могут раскрыть местоположение.

Каждый десятый респондент признался, что хотя бы раз удалял уже опубликованный пост или сторис после того, как замечал в кадре адрес, номер дома или другой нежелательный объект. Однако 57% опрошенных вообще никогда не проверяют фотографии с этой точки зрения.

В онлайн-опросе «АльфаСтрахование» приняли участие 2,3 тыс. россиян из разных регионов страны.