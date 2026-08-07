«АльфаСтрахование»: большинство травм сотрудники получают вне работы

В 2025 г. 83,9% страховых случаев среди сотрудников, застрахованных по корпоративным программам от несчастных случаев, были связаны с бытовыми травмами.

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Полученное вне работы повреждение может на несколько недель ограничить трудоспособность человека, потребовать перераспределения его задач и увеличить нагрузку на коллег.

На производственные травмы пришлось 9% страховых случаев. Еще 5,2% были связаны с ДТП, 1,9% – с занятиями спортом, менее 1% – с криминальными происшествиями.

Чаще всего сотрудники ломали кости стопы, кисти и лучевую кость. Такие повреждения типичны для падений и других повседневных ситуаций. При этом даже сравнительно распространенный перелом может временно лишить человека возможности полноценно передвигаться, работать руками или выполнять обязанности, требующие физической активности.

Наибольшее число травм в течение года было зафиксировано в мае-июне и ноябре-декабре. Первый период совпадает с началом дачного сезона, ремонтов и активного отдыха, второй – с ухудшением погодных условий и ростом числа падений.

Более редкие происшествия нередко приводили к тяжелым последствиям. Среди травм, связанных со спортом, ДТП и криминальными инцидентами, встречались разрывы связок, черепно-мозговые травмы, переломы орбиты, скул и челюсти.

«Для работодателя важно не столько место, где сотрудник получил травму, сколько ее влияние на рабочие процессы. Бытовой перелом может потребовать такого же длительного восстановления, как повреждение на производстве. В этот период компании приходится перераспределять задачи, менять графики и увеличивать нагрузку на команду. Поэтому корпоративная программа страхования должна учитывать риски, с которыми сотрудники сталкиваются не только на работе, но и в обычной жизни», – говорит Виктория Морозова, руководитель управления страхования корпоративных клиентов от несчастного случая «АльфаСтрахование».