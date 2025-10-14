Лишь треть россиян доверяют работодателям

Полное доверие работодателю испытывают лишь треть россиян, говорят итоги опроса «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование». 68% отмечают, что причинами недоверия могут стать как банальные задержки в зарплате, так и чрезмерные переработки, отсутствие карьерного роста и даже хамство.

Респонденты могли выбрать несколько вариантов. Наиболее часто среди причин, которые вызвали недоверие к работодателю, упоминались: задержка или неполная выплата заработной платы – 41%; отсутствие прозрачных правил начисления премий и бонусов – 36%; страх внезапного увольнения без объяснения причин – 29%; игнорирование мнения сотрудников при принятии решений – 27%; рост нагрузки при сохранении прежней зарплаты – 24%; нарушение условий трудового договора – 21%; формальный подход к охране труда и безопасности – 17%; давление и неэтичное поведение руководства – 15%.

В целом больше всего опрошенные боятся лишиться основного дохода. Так ответили 46%. Помимо этого, опасения вызывают ухудшения условий труда (сокращение соцпакета, отмена льгот) – 33%; давление со стороны руководства, угрозы увольнения – 28%; закрытие компании – 25%; отсутствие карьерных перспектив – 22%; «серые» схемы оплаты – 18%.

54% респондентов заявили, что хотя бы раз сталкивались с недобросовестными действиями со стороны работодателя. Чаще всего это были задержки в зарплате и изменения условий договора при выходе на работу – 28% и 15% случаев.

Также исследование показало, что уровень доверия к работодателю заметно различается в зависимости от возраста. Среди респондентов до 30 лет доверяют работодателям только 25%. А среди работников старше 45 лет уровень доверия выше – 39%.

«Работники очень чувствительны к вопросам стабильности. Когда они сталкиваются с задержками зарплаты или непрозрачными условиями труда, это подрывает доверие на годы вперёд. Компании, которые выстраивают честные и открытые отношения с персоналом, получают в ответ лояльность и более высокую продуктивность. Это конкурентное преимущество, без которого бизнесу будет сложно удерживать кадры», – говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» «АльфаСтрахование».