«Рост производительности 11–22%»: почему крупный бизнес Кубани делает ставку на ИИ-агентов
Крупный бизнес Кубани переходит на ИИ-агентов, констатируют аналитики Сбера.
Так, один из крупнейших агропромышленных холдингов России «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева планирует начать работу с корпоративной платформой для создания и управления ИИ-агентами. Использование генеративного ИИ в холдинге станет одним из первых масштабных примеров применения автономных ИИ-агентов в АПК Кубани.
«В последние годы АПК юга России и Северного Кавказа ищет инструменты повышения эффективности, одним из таких инструментов становится генеративный искусственный интеллект. Крупный бизнес постепенно переходит к автономным ИИ-агентам, способным самостоятельно выполнять цепочки производственных и административных задач. Общее внедрение доступных алгоритмов может обеспечить рост производительности труда на 11–22%», — отметила советник Председателя Юго-Западного Банка Сбербанка Виктория Гаркина.
Отмечается, что решение предоставляет возможность использовать готовых ИИ-агентов, а также самостоятельно создавать и настраивать их под свои бизнес-задачи.
«Для нас внедрение ИИ-агентов — это прагматичный шаг к повышению эффективности ключевых бизнес-процессов. В финансовом блоке и снабжении мы работаем с большими объемами первичной документации, договоров и аналитических данных. ИИ-агенты позволят ускорить обработку этих массивов, снизить трудозатраты на рутинные операции и уменьшить операционные издержки. При этом мы рассчитываем не просто на экономию, а на рост качества управленческих решений: скорость подготовки аналитики и точность прогнозов становятся для холдинга такими же активами, как земля и техника. Мы рассматриваем ИИ-трансформацию как инвестицию с измеримым эффектом и будем оценивать ее по конкретным показателям производительности и стоимости процессов»,— комментирует первый заместитель генерального директора, финансового директора фирмы «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева Василий Артющенко.
Сообщается, что трансформация будет проходить в отделах снабжения, HR, юридическом и финансовом. Она затронет операции, связанные с документооборотом и аналитикой, освободив сотрудников от рутинных процессов.
«Агенты возьмут на себя рутинные операции по первичной обработке документов, подготовке аналитических справок и первичному скринингу резюме. Уверены, что это позволит нашим специалистам сфокусироваться на стратегических задачах. Для HR это принципиальное изменение: рекрутинг становится быстрее и точнее, а кадровое администрирование перестает съедать время команды. Но главное — мы не заменяем людей алгоритмами, а снимаем с них рутину, чтобы они занимались развитием талантов, корпоративной культурой и работой с руководителями. Параллельно мы формируем у сотрудников новые компетенции — умение работать с ИИ-инструментами станет частью нашего кадрового профиля»,— отмечает HR-директор фирмы «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева Марина Ирхина.
По прогнозу экспертов, внедрение нового решения позволит холдингу не только повысить производительность труда и сократить издержки на рутинных операциях, но и сформировать собственную экспертизу в области генеративного ИИ, которую в дальнейшем можно будет тиражировать на другие предприятия АПК юга России и Северного Кавказа.