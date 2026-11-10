«Рост производительности 11–22%»: почему крупный бизнес Кубани делает ставку на ИИ-агентов

«Для нас внедрение ИИ-агентов — это прагматичный шаг к повышению эффективности ключевых бизнес-процессов. В финансовом блоке и снабжении мы работаем с большими объемами первичной документации, договоров и аналитических данных. ИИ-агенты позволят ускорить обработку этих массивов, снизить трудозатраты на рутинные операции и уменьшить операционные издержки. При этом мы рассчитываем не просто на экономию, а на рост качества управленческих решений: скорость подготовки аналитики и точность прогнозов становятся для холдинга такими же активами, как земля и техника. Мы рассматриваем ИИ-трансформацию как инвестицию с измеримым эффектом и будем оценивать ее по конкретным показателям производительности и стоимости процессов»,— комментирует первый заместитель генерального директора, финансового директора фирмы «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева Василий Артющенко.