«АльфаСтрахование»: жители крупных мегаполисов считают себя готовыми к созданию семьи почти на семь лет позже жителей регионов
Жители крупнейших российских мегаполисов считают себя готовыми к созданию семьи значительно позже, чем жители большинства субъектов страны. Исследование Аналитического центра «АльфаСтрахование» показало, что разрыв между этими показателями достигает почти семи лет.
Фото: magnific.com
Так, в Татарстане, Краснодарском крае и Ростовской области большинство участников исследования назвали оптимальным возрастом для создания семьи 21–22 года. В Москве этот показатель приблизился к 28 годам.
При этом представления о том, какой должна быть семья и что необходимо для ее создания, практически не различаются по всей стране. Главным условием готовности к созданию семьи россияне назвали стабильные отношения с партнером — этот вариант выбрали 68% участников исследования. Для большинства опрошенных семья остается прежде всего союзом, основанным на доверии, взаимной поддержке и общих жизненных целях.
Среди других факторов, которые помогают почувствовать готовность к созданию семьи, участники исследования чаще всего называли наличие собственного жилья (31%), постоянную работу (18%), финансовую подушку безопасности (17%), достаточный уровень дохода (12%) и отсутствие крупных кредитов (9%).
Женщины чаще мужчин считают себя готовыми к созданию семьи. Полностью или скорее готовыми назвали себя 54% женщин до 30 лет против 43% мужчин. Мужчины, в свою очередь, чаще отмечали, что дольше идут к такому решению, уделяя больше внимания профессиональной самореализации и поиску партнера.
Большинство россиян связывают создание семьи с рождением детей. Для 64% участников исследования семья предполагает появление ребенка в ближайшие несколько лет после вступления в брак или начала совместной жизни. Еще 22% считают, что дети не являются обязательным условием семьи, а 14% предпочитают сначала укрепить отношения и только затем планировать пополнение семьи.
Топ-10 регионов, где раньше всего начинают задумываться о создании семьи
Замыкают рейтинг Москва, Санкт-Петербург, Томская область, Новосибирская область и Приморский край.
Онлайн-исследование проведено Аналитическим центром «АльфаСтрахование» среди экономически активных жителей России старше 18 лет. В исследовании приняли участие 3,4 тыс. человек.