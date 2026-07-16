«АльфаСтрахование»: жители крупных мегаполисов считают себя готовыми к созданию семьи почти на семь лет позже жителей регионов

Жители крупнейших российских мегаполисов считают себя готовыми к созданию семьи значительно позже, чем жители большинства субъектов страны. Исследование Аналитического центра «АльфаСтрахование» показало, что разрыв между этими показателями достигает почти семи лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: magnific.com Фото: magnific.com

Так, в Татарстане, Краснодарском крае и Ростовской области большинство участников исследования назвали оптимальным возрастом для создания семьи 21–22 года. В Москве этот показатель приблизился к 28 годам.

При этом представления о том, какой должна быть семья и что необходимо для ее создания, практически не различаются по всей стране. Главным условием готовности к созданию семьи россияне назвали стабильные отношения с партнером — этот вариант выбрали 68% участников исследования. Для большинства опрошенных семья остается прежде всего союзом, основанным на доверии, взаимной поддержке и общих жизненных целях.

Среди других факторов, которые помогают почувствовать готовность к созданию семьи, участники исследования чаще всего называли наличие собственного жилья (31%), постоянную работу (18%), финансовую подушку безопасности (17%), достаточный уровень дохода (12%) и отсутствие крупных кредитов (9%).

Женщины чаще мужчин считают себя готовыми к созданию семьи. Полностью или скорее готовыми назвали себя 54% женщин до 30 лет против 43% мужчин. Мужчины, в свою очередь, чаще отмечали, что дольше идут к такому решению, уделяя больше внимания профессиональной самореализации и поиску партнера.

Большинство россиян связывают создание семьи с рождением детей. Для 64% участников исследования семья предполагает появление ребенка в ближайшие несколько лет после вступления в брак или начала совместной жизни. Еще 22% считают, что дети не являются обязательным условием семьи, а 14% предпочитают сначала укрепить отношения и только затем планировать пополнение семьи.

Топ-10 регионов, где раньше всего начинают задумываться о создании семьи

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Замыкают рейтинг Москва, Санкт-Петербург, Томская область, Новосибирская область и Приморский край.

Онлайн-исследование проведено Аналитическим центром «АльфаСтрахование» среди экономически активных жителей России старше 18 лет. В исследовании приняли участие 3,4 тыс. человек.