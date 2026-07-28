«АльфаСтрахование»: каждый третий россиянин отправляет копии документов через мессенджеры

Каждый третий россиянин хотя бы раз отправлял через мессенджеры фотографию паспорта или другого личного документа. Каждый четвертый хранит такие снимки в галерее телефона, а 18% пересылали их в личных сообщениях в социальных сетях. Об этом говорят результаты опроса «АльфаСтрахование».

Фото: magnific.com

Чаще всего россияне пересылают копии паспорта — так поступали 32% респондентов. Водительские удостоверения отправлял 21%, СНИЛС и ИНН — 17%, банковские реквизиты — 15%. Каждый десятый передавал документы, содержащие сведения сразу о нескольких членах семьи.

В большинстве случаев получателями становятся родственники: им копии документов пересылали 44% опрошенных. Еще 28% направляли их работодателям или коллегам, 19% — представителям коммерческих организаций. Почти каждый десятый хотя бы раз отправлял документ человеку, с которым прежде общался только онлайн.

Личные сообщения в социальных сетях тоже стали привычным каналом передачи документов. При этом только четверть пользователей впоследствии удаляют сообщения с такими вложениями.

Пользователи отправляют файлы себе, сохраняют их в избранном или оставляют в старых чатах, чтобы при необходимости быстро найти. При этом большинство по-прежнему воспринимает переписку только как канал передачи информации, а не как место ее длительного хранения.

К старым сообщениям, чтобы удалить отправленные документы, не возвращаются 64% респондентов. У каждого пятого такие файлы остаются в чатах дольше трех лет. Даже если снимок удален из галереи, его копии могут продолжать храниться в переписках, папках загрузок и резервных копиях.

Каждый пятый участник опроса хотя бы раз терял доступ к аккаунту в социальной сети или мессенджере. Однако после его восстановления только 8% проверяли, какие документы и другие персональные данные сохранились в старых сообщениях. Потеря доступа особенно опасна тем, что владелец уже не может проверить содержимое своего цифрового архива или удалить из него файлы.

«Передавать копии документов стоит только тогда, когда это действительно необходимо, предварительно проверив получателя. По возможности лучше использовать личные кабинеты организаций, а после отправки удалять файлы из переписки и памяти телефона. Дополнительная мера — нанести на изображение пометку, кому, для какой цели и в какую дату передана копия. Это затруднит повторное использование документа в других целях»,— отмечают в компании.

В опросе приняли участие 2,3 тыс. россиян старше 18 лет из разных регионов России. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.