Производители ИИ-серверов начали повышать цены по уже подписанным контрактам
Крупнейшие производители ИИ-серверов компании Dell, HPE, Lenovo и Supermicro начали повышать цены на оборудование уже после подписания контрактов с заказчиками. Как сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники, в некоторых случаях повышение доходит до 45%.
Как пишет газета, производители требуют от заказчиков доплатить за ИИ-серверы, модули памяти и сетевое оборудование при поставке, хотя контракты на покупку с указанием цены могли быть подписаны еще несколько месяцев назад. Они аргументируют требование дефицитом и удорожанием памяти DRAM из-за бума технологий ИИ, а также глобальным дефицитом печатных плат, который, по прогнозам, продлится до 2028 года. Источники FT отмечают, что ценовой политике поставщиков вынуждены подчиняться даже крупные финансовые и торговые компании. Среди них — Jane Street, Optiver и Hudson River, которые строят большие ЦОДы.
Опрошенные FT эксперты выражают «серьезное беспокойство» по поводу «значительного разрыва» — на 25%, 30% или 45% — между ценой, согласованной за несколько месяцев до поставки, и той суммой, которую компаниям приходится выплачивать по факту получения оборудования. Один из источников издания уточнил, что это уже сложившаяся практика. «Мы подписываем контракт с ориентировочной ценой, а к моменту поставки стоимость может оказаться произвольно высокой»,— отметил он. Собеседник добавил, что они все равно ни разу не отказались от сделки, потому что для них «ценны вычислительные мощности» и они «готовы за них платить».