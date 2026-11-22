Опрошенные FT эксперты выражают «серьезное беспокойство» по поводу «значительного разрыва» — на 25%, 30% или 45% — между ценой, согласованной за несколько месяцев до поставки, и той суммой, которую компаниям приходится выплачивать по факту получения оборудования. Один из источников издания уточнил, что это уже сложившаяся практика. «Мы подписываем контракт с ориентировочной ценой, а к моменту поставки стоимость может оказаться произвольно высокой»,— отметил он. Собеседник добавил, что они все равно ни разу не отказались от сделки, потому что для них «ценны вычислительные мощности» и они «готовы за них платить».