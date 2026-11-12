Владельцам ППТ Wildberries рассказали, как защитить товары от краж, пожара и БПЛА
Владельцы партнерских пунктов приема товаров (ППТ) Wildberries получили возможность страховать имущество пункта и товары продавцов в рамках расширения программы «Страхование ПВЗ». Об этом сообщили в «АльфаСтраховании».
Полис обеспечивает защиту товаров продавцов от кражи, пожара, затопления и стихийных бедствий. В случае временного закрытия пункта из-за страхового случая покрывается до 20 дней вынужденного простоя.
Страховая защита распространяется также на имущество пункта — внутреннюю отделку, оборудование, мебель, стекла и вывески. Кроме того, полис покрывает гражданскую ответственность перед третьими лицами.
В полис включены риски падения беспилотных летательных аппаратов и попадания их обломков. Если происшествие квалифицировано как террористический акт и подпадает под риск «Терроризм и диверсия», страховка покрывает расходы на ремонт помещения, замену оборудования и восстановление поврежденных товаров.
«Теперь страховая защита доступна не только владельцам пунктов выдачи, но и владельцам партнерских пунктов приема товаров. ППТ, как и ПВЗ, ежедневно работают с товарами продавцов и зависят от бесперебойной работы помещения и оборудования»,— отметила Ирина Андронова, руководитель проектов управления по работе с сетевыми партнерами «АльфаСтрахования».