Владельцам ППТ Wildberries рассказали, как защитить товары от краж, пожара и БПЛА

«Теперь страховая защита доступна не только владельцам пунктов выдачи, но и владельцам партнерских пунктов приема товаров. ППТ, как и ПВЗ, ежедневно работают с товарами продавцов и зависят от бесперебойной работы помещения и оборудования»,— отметила Ирина Андронова, руководитель проектов управления по работе с сетевыми партнерами «АльфаСтрахования».