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«АльфаСтрахование»: почти каждый второй случай инвалидности связан с онкологией

Онкологические заболевания стали основной причиной установления инвалидности среди сотрудников, застрахованных по корпоративным программам от несчастных случаев. В 2023–2025 гг. на них пришлось 46,6% страховых случаев по риску «Инвалидность», показала статистика «АльфаСтрахование».

Фото: www.magnific.com

Совокупная доля случаев инвалидности вследствие производственных, бытовых травм и ДТП составила около 14%. Среди других причин — заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые и системные заболевания, а также инсульты.

Наиболее заметный рост онкологических случаев зафиксирован среди сотрудников 30–49 лет. При этом высокая доля таких заболеваний отмечается уже в группе 20–29 лет. Инфаркты и инсульты также все чаще встречаются у застрахованных 30–39 лет.

Структура причин инвалидности различается у мужчин и женщин. Среди женщин преобладают случаи, связанные с онкологическими заболеваниями. У мужчин выше доля инвалидности вследствие производственных травм и сердечно-сосудистых заболеваний, особенно в старших возрастных группах. Средний размер выплаты мужчинам оказался на 37% выше.

«Статистика выплат показывает, что риск длительной утраты трудоспособности сегодня все чаще связан не с травмами, а с тяжелыми заболеваниями, в том числе у людей активного трудоспособного возраста. Поэтому страховая защита необходима сотрудникам независимо от их возраста. Корпоративную программу от несчастных случаев можно дополнить онкострахованием, которое предусматривает финансовую поддержку при диагностировании заболевания и может включать организацию лечения. Для компании такая защита становится значимой частью социального пакета и помогает снизить финансовую нагрузку на работодателя: при наступлении страхового случая поддержку сотруднику или его семье оказывает страховая компания»,— говорит Виктория Морозова, руководитель управления страхования корпоративных клиентов от несчастного случая «АльфаСтрахование».

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