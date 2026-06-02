День сурка: бухгалтеры, банковские сотрудники и тестировщики — самые уставшие работники России

Чаще всего на работе устают бухгалтеры, банковские сотрудники и тестировщики ПО, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «HR Lab.— Лабораторией HR Инноваций» и платформой «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

71% бухгалтеров признались, что чувствуют усталость на работе практически каждый день. Среди банковских сотрудников такой ответ дали 67% респондентов, среди тестировщиков и QA-специалистов — 65%. Часто сталкиваются с усталостью также специалисты документооборота, логисты, юристы, сотрудники страховых и фармацевтических компаний, а также специалисты по закупкам.

Каждый третий респондент отмечает, что устает не столько от объема задач, сколько от их повторяемости. Среди главных причин участники опроса назвали работу с большим массивом данных и документов, необходимость постоянно сохранять внимание к деталям, длительную работу за компьютером и невозможность полностью отвлечься от рабочих процессов даже после окончания рабочего дня.

Женщины сообщали об усталости заметно чаще мужчин — 58% представительниц прекрасного пола признались, что ощущают необходимость «срочно уйти в отпуск».

Самыми уставшими оказались сотрудники в возрасте 25–34 лет. О постоянной усталости на работе сообщили 63% представителей этой возрастной группы. Среди респондентов 35–44 лет показатель составил 54%, а среди сотрудников старше 45 лет — 39%.

Почти половина участников исследования — 49% — признались, что за последние несколько лет стали чаще ощущать «день сурка» в работе. При этом 57% респондентов воспринимают отпуск прежде всего как возможность сделать паузу и временно выпасть из привычного рабочего ритма, а не как способ получить новые впечатления.

Реже всего об усталости на работе сообщали инженеры, сотрудники производственных предприятий и специалисты технических служб. Среди них о постоянной усталости рассказали менее 35% респондентов. Ниже среднего уровень усталости также оказался у сотрудников строительной отрасли и работников, занятых в сфере эксплуатации и обслуживания оборудования.

«Постоянная усталость — это не просто дискомфорт или временное состояние, а фактор, который со временем может влиять на сон, концентрацию, эмоциональное состояние и общее качество жизни. Поэтому все большее внимание уделяется не только лечению уже возникших проблем, но и профилактике. Сегодня в линейках программ ДМС существуют специальные продукты, которые помогают работать с последствиями хронического стресса и перегрузки комплексно — от психологической поддержки и управления стрессом до глубокой диагностики организма и персонализированных программ восстановления»,— говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» «АльфаСтрахование».

В опросе приняли участие 2,4 тыс. человек из различных регионов России.