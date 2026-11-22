И ЦСКА, и УНИКС принято относить к числу грандов российского баскетбола, но, признаться, их воскресное противостояние, несмотря на яркую вывеску, на битву титанов тянуло с трудом. Все-таки в совсем неодинаковом состоянии соперники подошли к этой встрече. Армейцы со старта первенства выдали серию из десяти побед подряд. УНИКС же осечки уже допускал, проиграв и «Парме» в дебюте первенства, и «Локомотиву-Кубани» в самом начале ноября (в Краснодаре казанцы уступили с разницей в 27 очков). Да и вообще по ходу первенства УНИКС не производил впечатления неуязвимого коллектива. В отличие от ЦСКА.