Армейцы растянули время до победы
Баскетболисты ЦСКА в овертайме обыграли УНИКС в матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА и УНИКС 22 ноября встречались в Москве в центральном матче недели регулярного первенства Единой лиги ВТБ и выдали настоящий триллер. Армейцы на протяжении почти всего основного времени были в роли догоняющих, но в нужный момент сумели собраться и спасти матч. Судьба противостояния решалась в овертайме. Лучше его провел ЦСКА, который победил со счетом 100:94 и сохранил стопроцентный показатель побед в «регулярке».
И ЦСКА, и УНИКС принято относить к числу грандов российского баскетбола, но, признаться, их воскресное противостояние, несмотря на яркую вывеску, на битву титанов тянуло с трудом. Все-таки в совсем неодинаковом состоянии соперники подошли к этой встрече. Армейцы со старта первенства выдали серию из десяти побед подряд. УНИКС же осечки уже допускал, проиграв и «Парме» в дебюте первенства, и «Локомотиву-Кубани» в самом начале ноября (в Краснодаре казанцы уступили с разницей в 27 очков). Да и вообще по ходу первенства УНИКС не производил впечатления неуязвимого коллектива. В отличие от ЦСКА.
Похоже, в собственную неуязвимость поверили и сами армейцы. Уж как-то чересчур вальяжно они начали матч, как-то много простора давали сопернику.
Каспер Уэйр двумя попаданиями со штрафных открыл счет, и это был последний почти до самого конца основного времени момент, когда хозяева лидировали. Казанцы, игравшие усеченной ротацией (наставник УНИКСа Милан Каракаш за игру использовал только девять баскетболистов), и не думали беречь силы и как-то внезапно убежали после броска Луки Шаманича на 10 очков.
И вроде бы для начала матча, да еще когда в качестве соперника выступает ЦСКА, это почти ничего. И казалось, армейцы вот-вот это докажут. Но стоило ЦСКА подобраться на расстояние атаки, сократить отставание до одного владения, как УНИКС, игравший отнюдь не идеально (команда все еще допускает слишком много невынужденных потерь), прибавлял и снова отрывался.
Причем выделить кого-то одного в составе гостей было непросто. Достаточно сказать, что на статус самого результативного игрока у УНИКСа претендуют сразу четыре игрока — Ксэвьер Ратан-Мэйс, Дэвид Маккормак, Си Джей Брайс и уже упомянутый Шиманич набрали по 14 очков.
Хозяева, несмотря на то что им никак не удавалось догнать противника, все же не успокаивались. Не остановились они, даже когда УНИКС, соорудивший мини-рывок в начале финальной десятиминутки, снова убежал на расстояние в 10 очков.
Причем отрыв этот держался долго, вплоть до середины четверти. А отгрызать от него куски армейцам приходилось с большим трудом. Если бы не Мело Тримбл, с 21 очком в активе в итоге ставший самым результативным игроком встречи, то все старания явно ни к чему бы не привели. Ну а так сначала дальнее попадание Антониуса Кливленда позволило ЦСКА счет сравнять — 80:80. Потом с дистанции, за минуту с хвостиком до сирены, попал Каспер Уэйр — 83:81. Только отчаянный наскок гостей не позволил хозяевам выиграть в основное время — счет УНИКС сравнял.
Но уже было понятно, что психологическое преимущество перешло к армейцам. Что и показал овертайм. В итоге ЦСКА победил со счетом 100:94 и продлил свою победную серию до 11 матчей. Хотя если считать только домашние матчи, то серия получается куда более внушительной. На своей площадке армейцы не проигрывают с февраля 2025 года на протяжении уже 35 матчей.