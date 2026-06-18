«АльфаСтрахование»: лишь каждый пятый россиянин полностью уверен в своих профессиональных качествах

Лишь каждый пятый работающий россиянин полностью уверен в своих профессиональных качествах. При этом большинство сотрудников регулярно сравнивают себя с коллегами и сомневаются в собственных профессиональных успехах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого «HR Lab.— Лабораторией HR Инноваций» и платформой «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: magnific.com Фото: magnific.com

Только 18% участников исследования заявили, что полностью уверены в своих профессиональных качествах. Большинство опрошенных (54%) скорее уверены в своих компетенциях, однако каждый четвертый признался, что испытывает неуверенность в собственных знаниях и навыках.

Многие сотрудники склонны сравнивать себя с окружающими. Шесть из десяти россиян (60%) сообщили, что им хотя бы иногда кажется, будто коллеги развиваются профессионально быстрее них. При этом только 16% считают свой профессиональный уровень выше, чем у большинства коллег, тогда как 58% оценивают его как средний.

Наибольшую неуверенность в собственных профессиональных качествах продемонстрировали сотрудники в возрасте от 30 до 39 лет. Именно в этой группе оказалось больше всего респондентов, которые признались, что регулярно сомневаются в своих знаниях, навыках и принимаемых решениях.

Самыми уверенными в себе оказались молодые специалисты до 25 лет. Следом расположились сотрудники старше 50 лет, которые чаще других положительно оценивают собственный профессиональный опыт и реже сравнивают себя с коллегами.

Мужчины в целом продемонстрировали более высокий уровень профессиональной уверенности, чем женщины. Среди мужчин полностью уверенными в своих профессиональных качествах назвали себя 23%, среди женщин — 14%.

Больше всего сомнений в собственных профессиональных решениях испытывают руководители среднего звена. Именно эта категория сотрудников чаще других признавалась, что перепроверяет рабочие решения, опасается ошибок и испытывает давление из-за необходимости одновременно отвечать за результаты команды и выполнять требования руководства. Наиболее заметно эта тенденция проявляется среди специалистов в сферах управления проектами, маркетинга и управления персоналом.

Современные технологии становятся для многих дополнительным инструментом проверки собственных решений. Согласно исследованию, 58% опрошенных используют сервисы на основе искусственного интеллекта для проверки рабочих задач и в процессе их подготовки. Для большинства пользователей такие инструменты уже стали привычной частью рабочего процесса.

При этом каждый третий пользователь (34%) сообщил, что регулярно сталкивается с ошибками искусственного интеллекта и вынужден дополнительно проверять информацию, исправлять неточности или корректировать результаты его работы.

«Результаты исследования показывают, что профессиональная уверенность сегодня зависит не только от опыта и квалификации. Современный специалист постоянно находится в условиях высокой конкуренции, быстро меняющихся требований и появления новых технологий. В этих условиях особенно важными становятся понятные критерии оценки работы, регулярная обратная связь и возможность видеть результаты собственного труда. Именно это помогает человеку сохранять уверенность в своих силах и профессионально развиваться»,— говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» «АльфаСтрахование».

В исследовании приняли участие 3,2 тыс. жителей различных городов России.