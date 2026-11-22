Гутерриш выразил недовольство итогами конференции ООН по климату
Генсек ООН Гутерриш оказался разочарован итогами конференции COP31
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что неспособность участников 31-й Конференции организации по изменению климата (COP 31) найти консенсус по дальнейшим шагам в противостоянии глобальному потеплению вызывает разочарование. Делегации третий день подряд не могут согласовать текст финального заявления, передает Reuters.
«Я разделяю глубокое разочарование всех тех, кто ожидал, что правительства откликнутся на требования климатического кризиса», — сказал генсек ООН агентству. По его словам, разногласия могут возникать в переговорах, «но не в науке».
На ежегодном саммите COP члены ООН обсуждают меры по борьбе с глобальным потеплением. В этом году на повестке были вопросы снижения доли ископаемого топлива, финансирования климатических программ и продовольственной безопасности. Переговоры по коммюнике растянулись на несколько дней из-за Германии, которая указала на то, что в документе нет прямого запрета на отказ от ископаемых источников энергии.