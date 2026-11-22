На ежегодном саммите COP члены ООН обсуждают меры по борьбе с глобальным потеплением. В этом году на повестке были вопросы снижения доли ископаемого топлива, финансирования климатических программ и продовольственной безопасности. Переговоры по коммюнике растянулись на несколько дней из-за Германии, которая указала на то, что в документе нет прямого запрета на отказ от ископаемых источников энергии.