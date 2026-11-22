Карину Цуркан поощрили принудительным трудом
Бывшему топ-менеджеру компании «Интер РАО» колонию заменили исправительным центром
Суд во Владимирской области заменил оставшуюся часть срока в колонии принудительными работами бывшему топ-менеджеру компании «Интер РАО» Карине Цуркан. Она была осуждена на 15 лет за шпионаж в пользу Молдавии и отбыла больше половины из них. Если решение суда первой инстанции вступит в силу, то Цуркан поместят в исправительный центр.
Как стало известно “Ъ”, Судогодский райсуд Владимирской области 18 ноября удовлетворил ходатайство Карины Цуркан, отбывающей наказание в ИК-1 в поселке Головино Владимирской области, о замене неотбытой части наказания принудительными работами. Это была уже вторая подобная попытка: с первым прошением осужденная и ее адвокаты обращались в тот же суд еще в мае, но до слушаний тогда дело не дошло — ходатайство было отозвано самой Цуркан по неким «техническим причинам». Второй раз осужденная обратилась в суд в сентябре, судья Наталья Чурдалева рассмотрела ходатайство на минувшей неделе.
Положительное решение было в том числе обусловлено тем, что у Цуркан отсутствовали взыскания и имелась положительная характеристика от администрации исправительного учреждения.
Кроме того, Цуркан с учетом времени, проведенного под арестом, уже отбыла больше половины назначенного ей срока и потому имела право на смягчение наказания. Отметим, что сейчас ст. 80 УК РФ, предусматривающая подобную замену, требует, когда речь идет об особо тяжких преступлениях, отсидеть как минимум две трети срока, Однако, по данным “Ъ”, к Карине Цуркан была применена норма, действовавшая на момент ее осуждения.
У прокуратуры есть 15 суток, чтобы опротестовать решение Судогодского райсуда. Если этого не произойдет, то оно вступит в силу, и осужденную переведут в исправительный центр (ИЦ). Женский участок исправительного центра Владимирского управления ФСИН, обустроенный в расчете на 50 человек, расположен в Суздале (сам ИЦ был построен в 2019 году в городе Кольчугино, но там содержатся только мужчины). Имеет свою кухню, доступ к интернету, осужденные могут покидать его для покупки продуктов и т. д. Работают они также «на воле» — в туркомплексе «Суздаль».
Источники “Ъ” говорят, что зарплата на принудительных работах — от 30 тыс. руб. По Уголовно-исполнительному кодексу для женщин не предусмотрены свидания с родственниками и «иными лицами», но «в качестве меры поощрения за хорошее поведение и добросовестное отношение к труду» осужденным дают возможность выезжать в выходные и праздники за территорию ИЦ в пределах населенного пункта. А отбывшим не менее трети остававшегося срока сидельцам при отсутствии нарушений правил внутреннего распорядка начальник центра может разрешить проживать с семьей в съемном жилье рядом с ИЦ. Впрочем, неясно, распространяется ли последняя норма на осужденных за шпионаж.
Напомним, один из руководителей «Интер РАО» была задержана сотрудниками ФСБ в июне 2018 года, помещена в СИЗО «Лефортово».
В конце 2020 Карина Цуркан была осуждена в закрытом режиме Мосгорсудом за шпионаж (ст. 276 УК РФ) в пользу молдавской Службы информации и безопасности.
Вышестоящие инстанции оставили приговор в силе, а так и не признавшую свою вину женщину отправили к месту отбытия наказания.
В то же время, как рассказывал “Ъ”, в Москве мошенники попытались похитить средства со счетов бывшего топ-менеджера. В ходе следствия был наложен арест на активы Цуркан стоимостью свыше 1 млрд руб. К ним с помощью поддельной доверенности аферисты и пытались получить доступ, но своего замысла осуществить не сумели, поскольку заморозку со счетов еще не успели снять.
По некоторым данным, после вынесения приговора Карина Цуркан совершила настоящее «путешествие» по пересыльным тюрьмам и СИЗО по всей стране. Завершилось оно в одной из колоний на Алтае. Против этого выступила защита, которая настаивала, что осужденная должна отбывать наказание ближе к Москве как месту ее проживания, где осталась ее семья. В результате Цуркан перевели в ИК-1 УФСИН Владимирской области, где отбывают сроки впервые осужденные женщины. Недавно, кстати, соседкой Карины Цуркан по колонии стала осужденная в 2025 году на пять лет известная блогер, «королева марафонов» Елена Блиновская.
Адвокаты Карины Цуркан решение суда о ее переводе на принудительные работы не комментируют. В окружении бывшего топ-менеджера «Интер РАО» его считают «большой победой».
По словам собеседников “Ъ”, «Карина находится в довольно тяжелом психологическом состоянии, отсидев восемь лет ни за что». В столице у нее остались сын-студент и мать, которой уже больше 80 лет. Последняя старается навещать дочь в ИК, а в случае перевода осужденной на принудительные работы контакты между ними могут стать более частыми, отмечают в окружении Карины Цуркан.