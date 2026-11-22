У прокуратуры есть 15 суток, чтобы опротестовать решение Судогодского райсуда. Если этого не произойдет, то оно вступит в силу, и осужденную переведут в исправительный центр (ИЦ). Женский участок исправительного центра Владимирского управления ФСИН, обустроенный в расчете на 50 человек, расположен в Суздале (сам ИЦ был построен в 2019 году в городе Кольчугино, но там содержатся только мужчины). Имеет свою кухню, доступ к интернету, осужденные могут покидать его для покупки продуктов и т. д. Работают они также «на воле» — в туркомплексе «Суздаль».