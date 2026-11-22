Изначально эта прядь хранилась у Джона Гэдсби, владельца таверны и гостиницы в городе Александрия (штат Виргиния). Гэдсби организовывал празднование дней рождения Вашингтона в 1798 и 1799 годах, а также принимал его у себя и угощал ужином в 1799 году незадолго до смерти президента. По словам внучки Джона Гэдсби, эту прядь он получил в знак дружбы и в память об общении. Он поместил ее в круглую деревянную рамку и повесил у себя дома в Вашингтоне под портретом президента. Позже коллекционер Джон Латтимер выкупил у Гэдсби прядь Вашингтона.