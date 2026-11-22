Прядь волос Джорджа Вашингтона продали с аукциона
На торгах американского аукционного дома Richmond Auctions была продана прядь волос первого президента США Джорджа Вашингтона. Как сообщает «Би-би-си», покупатель заплатил за реликвию $4 тыс.
Изначально эта прядь хранилась у Джона Гэдсби, владельца таверны и гостиницы в городе Александрия (штат Виргиния). Гэдсби организовывал празднование дней рождения Вашингтона в 1798 и 1799 годах, а также принимал его у себя и угощал ужином в 1799 году незадолго до смерти президента. По словам внучки Джона Гэдсби, эту прядь он получил в знак дружбы и в память об общении. Он поместил ее в круглую деревянную рамку и повесил у себя дома в Вашингтоне под портретом президента. Позже коллекционер Джон Латтимер выкупил у Гэдсби прядь Вашингтона.
Это не единственная прядь волос Джорджа Вашингтона, которая когда-либо выставлялась на аукцион. В 2021 году на Leland Auctions несколько волосков первого президента, хранящихся в латунном медальоне, были проданы за рекордные почти $40 тыс. В 2019 году тот же аукционный дом продал за $35 тыс. прядь волос, хранившуюся в семье Александра Гамильтона, одного из главных отцов-основателей США и ближайшего соратника Вашингтона.