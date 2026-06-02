Выплаты пассажирам за отмены и задержки рейсов выросли на 360%

«АльфаСтрахование» отследила статусы 320 тыс. рейсов за первые пять месяцев 2026 г. и зафиксировала кратный рост сбоев в расписании — частота длительных задержек выросла в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ситуация в авиасообщении остается напряженной на фоне регулярных ограничений полетов и временного закрытия аэропортов. Дополнительным фактором давления стали ограничения воздушного пространства в странах Персидского залива. Майские праздники наглядно отразили эту тенденцию: число рейсов с задержками от четырех часов и более выросло почти в 2,4 раза — до 4% от всех отслеживаемых рейсов.

Как следствие, страховые выплаты пассажирам продолжают расти опережающими темпами: за первые пять месяцев 2026 г. объем выплат за отмены и длительные задержки рейсов увеличился на 360% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом российский авиационный рынок стал заметно эффективнее реагировать на регулярные ограничения воздушного пространства и быстрее восстанавливать расписание полетов, минимизируя последствия для пассажиров.

Если в период майских праздников 2025 г. ограничения полетов привели к масштабным сбоям в работе аэропортов Москвы и Санкт-Петербурга, длительным задержкам рейсов и скоплению пассажиров в терминалах, то в 2026 г. при сопоставимом уровне ограничений аэропорты и авиакомпании действовали значительно более слаженно, что позволило снизить последствия для пассажиров настолько, насколько это возможно в подобных условиях.

Аналогичная ситуация наблюдалась и после ограничений в работе Ростовского центра управления воздушным движением, затронувших 13 аэропортов юга России. Основная часть ограничений была снята уже к вечеру того же дня, а авиасообщение удалось оперативно стабилизировать.