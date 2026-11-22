Reuters: морской беспилотник атаковал торговое судно у берегов Бенгази
Торговое судно под флагом Мальты было атаковано морским беспилотником у побережья города Бенгази в Ливии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два информированных источника. Название судна и перевозимый груз не уточняются.
Всего, по данным собеседников агентства, сегодня ливийские военно-морские и военно-воздушные силы перехватили не менее 12 морских беспилотников и безэкипажных катеров у берегов города. По данным Al Arabiya, есть пострадавшие.
Несколько часов назад на борту российского корабля, пришвартованного на военно-морской базе в Бенгази, произошел взрыв. По данным Naval News, повреждения получил российский корвет «Меркурий». Судя по спутниковым снимкам, пишет портал, корабль уничтожен. Ливийские власти начали расследовать инцидент.