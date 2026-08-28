«АльфаСтрахование»: китайские автомобили стали лидерами по частоте «тотальных» ДТП

Voyah Free и Geely Atlas заняли первые две строчки рейтинга автомобилей, которые чаще всего было экономически нецелесообразно восстанавливать после аварии, показал анализ страховых случаев по каско «АльфаСтрахование». В исследование вошли модели, по которым в компании действует не менее 1 тыс. полисов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: magnific.com Фото: magnific.com

Частота «тотальных» ДТП у Voyah Free составила 1,18%. На втором месте Geely Atlas — 0,69%. Далее следуют Skoda Kodiaq и Volvo XC60 — по 0,61%, Mazda CX-5 — 0,59%.

«Высокая частота полной гибели не означает, что конкретная модель чаще других попадает в ДТП. Здесь важна стоимость последствий аварии. Современные автомобили насыщены дорогостоящей электроникой: камеры, радары и датчики встроены в оптику, бамперы, зеркала и другие элементы. Поэтому после дефектовки даже не самое тяжелое повреждение может потребовать ремонта на значительную сумму. На итоговую стоимость также влияют цена деталей, их доступность и сложность восстановительных работ. В результате автомобиль может быть технически ремонтопригоден, но его восстановление оказывается экономически нецелесообразным»,— говорит Илья Григорьев, директор департамента андеррайтинга автострахования «АльфаСтрахование».