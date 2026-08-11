Лечение рака органов пищеварения за год подорожало на 83%

Стоимость лечения отдельных видов онкологических заболеваний за последний год выросла на десятки процентов, свидетельствуют данные «АльфаСтрахование» по программам онкострахования. Самый заметный рост зафиксирован по онкологии органов пищеварения: средняя стоимость лечения увеличилась на 83%. Лечение рака кожи подорожало на 47%, рака матки — на 33%, рака простаты — на 22%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: magnific.com Фото: magnific.com

Самым дорогостоящим направлением остается лечение онкологии органов пищеварения — средний объем затрат превышает 2 млн руб. В числе наиболее затратных также лечение рака молочной железы и простаты.

Рост стоимости связан с удорожанием современных препаратов, расширением применения таргетной и иммунной терапии, а также использованием более сложных схем лечения.

Большинство клиентов онкопрограмм проходят лечение в России. На российские клиники приходится около 80% случаев. Основным центром лечения остается Москва — здесь организуется 58% страховых онкологических случаев. Еще 15% приходится на Санкт-Петербург. Пациенты все чаще выбирают федеральные центры вне зависимости от региона проживания, ориентируясь на специализацию клиник и доступность высокотехнологичной помощи. Вместе с тем возможность организации лечения в зарубежных медицинских центрах остается доступной для клиентов онкологических программ и продолжает использоваться в случаях, когда этого требуют особенности заболевания или выбранная стратегия лечения.

«За последние годы существенно изменилась сама структура онкологической помощи. Современные схемы лечения становятся более персонализированными и технологически сложными, требуют проведения молекулярно-генетических исследований, применения таргетных и иммунных препаратов, длительного сопровождения пациента. Все это повышает эффективность лечения, но одновременно увеличивает его стоимость. Сегодня расходы по отдельным программам могут исчисляться миллионами рублей, поэтому наличие страховой защиты становится для многих пациентов важным инструментом доступа к необходимой медицинской помощи»,— говорит Павел Королев, руководитель управления международного медицинского страхования «АльфаСтрахование».