Сердечный ущерб: детские рисунки на кузове Lada Granta обошлись в 70 тыс. руб.

Выцарапанные на кузове новой Lada Granta сердечки оказались совсем не безобидным рисунком. Страховой компанией было выплачено владелице автомобиля 67 тыс. руб. на восстановление лакокрасочного покрытия.

Фото: www.magnific.com

Автомобиль был припаркован возле дома. Утром владелица обнаружила многочисленные царапины на дверях, капоте и крыльях: неизвестные изобразили на них сердечки.

По предварительной версии, автомобиль могла повредить группа несовершеннолетних. Установить виновников не удалось. Событие было признано страховым случаем по риску «Противоправные действия третьих лиц».

«Иногда за детской шалостью остаются вполне взрослые счета. Современное лакокрасочное покрытие невозможно восстановить с помощью простой полировки, если царапина глубокая и проходит через несколько слоев. Когда рисунками покрыты двери, капот и крылья, сумма ремонта быстро достигает десятков тысяч рублей. Каско позволяет не превращать чужую неосторожность или хулиганство в незапланированные расходы автовладельца», – говорит Вадим Корчёмкин, директор Нижегородского филиала «АльфаСтрахование».