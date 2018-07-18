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11 июня, вторник
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Новости
17:37
Колокольцев уволит двух генералов из-за дела Голунова
15:45
Минфин предлагает повысить налог на добычу полезных ископаемых в 2020 году
14:26
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
16:05
Президент Украины уволил 15 губернаторов
16:40
Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»
18:08
Гендиректор «Медузы» попросила не выходить на марш в поддержку Голунова 12 июня
17:25
Минкомсвязь предложило штрафовать за нарушение правил использования иностранных спутников
17:12
Навальный рассказал об имуществе подполковника ФСБ, якобы инициировавшего дело журналиста Голунова
17:12
В порту Санкт-Петербурга обнаружили 400 кг кокаина на 4,5 млрд рублей
17:04
Журналиста Голунова освободили от уголовной ответственности
17:00
«Яндекс» тестирует сервис доставки продуктов
16:38
Подозреваемый во взятке вице-мэр Якутска арестован на два месяца
16:22
Сбербанк запустил сервис получения наличных по коду из СМС
16:02
Филарет не признает томос об автокефалии новой Православной церкви Украины
15:56
В работе «ВТБ-онлайн» произошел сбой
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(обновлено: 11.06.2019)
Баскетбол
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«Химки» вернулись на европейский путь
Подмосковная команда вышла и в финал Единой лиги ВТБ, и в Евролигу
В финале чемпионата НБА сыграют «Торонто Рэпторс» и «Голден Стейт Уорриорс»
«Торонто» победил в Восточной конференции «Милуоки Бакс» — 4:2
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Подмосковные взяли в Казани
«Химки» сравняли счет в полуфинальной серии
«Голден Стейт Уорриорс» сыграет в финале чемпионата НБА
Трехкратный обладатель чемпионского титула победил «Портленд Трейл Блейзерс»
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Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия