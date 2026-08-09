Пятикратный чемпион NBA и член Зала славы Дон Нельсон умер в возрасте 86 лет

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) и бывший главный тренер сборной США Дон Нельсон умер на 87-м году жизни. Об этом сообщил в X спортивный журналист Марк Стейн со ссылкой на заявление семьи.

Семья спортсмена сообщила, что господин Нельсон скончался мирно в окружении близких. Прощание с Доном Нельсоном состоится 13 августа в пресвитерианской церкви Престон-Холлоу в Далласе (штат Техас). Прах Дона Нельсона захоронят на гавайском острове Мауи.

Дон Нельсон пять раз становился чемпионом NBA в составе клуба «Бостон Селтикс». Его трижды признавали тренером года в NBA. Господин Нельсон занимает второе место по числу побед в регулярных чемпионатах среди всех тренеров в истории NBA. В 1994 году сборная США по баскетболу под его руководством стала чемпионом мира.

В 2012 году Дона Нельсона ввели в Зал славы баскетбола. После завершения карьеры он поселился на острове Мауи на Гавайях, где занялся фермерством.