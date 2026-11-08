Армейцы продлили свой сериал

Сверхдальнее, что уж говорить, безумное, попадание Евстафьева могло, наверное, навести на мысль, что в этот день баскетбольным богам угодно помогать «Зениту». На деле оказалось, что этим красивейшим броском гости словно исчерпали лимит везения. Уж очень неважно у «Зенита» обстояли дела с реализацией бросков. Еще хуже было с потерями. В том смысле, что их было многовато — 16 против 8 у ЦСКА. Ну и что мог в такой ситуации придумать Иванович? Да, он пытался задействовать всех игроков, какие были (у Пистиолиса два из дюжины заявленных баскетболистов вообще на площадке ни разу не появились), и они временами радовали. Крохотный, в 175 см ростом, Дмитрий Чикишев выдал пару действительно интересных попаданий, неплохо смотрелся Маркус Ховард. Но против не терявшего куража Тримбла, проведшего сильный матч Ливио Жан-Шарля, а также очень вовремя принимавшихся попадать с дистанции Ивана Ухова и Антониуса Кливленда методы Ивановича работали не очень хорошо. Был, правда, момент, когда «Зениту» все же удалось подобраться к ЦСКА почти вплотную. Но он как возник, так и сразу после очередного рывка хозяев растаял. Ну а в финальной десятиминутке, после того как дальние попадания Никиты Курбанова и Каспера Уэйра дали ЦСКА отрыв почти в полтора десятка очков, в том, что армейцы доведут матч до победы, сомнений уже не возникало. Они и довели, выиграв со счетом 80:68.