Армейцы продлили свой сериал
Баскетбольный ЦСКА обыграл «Зенит» и сохранил стопроцентный показатель в сезоне
В центральном матче недели регулярного первенства Единой лиги ВТБ 8 ноября сошлись два ее гранда — ЦСКА принимал «Зенит». Армейцы, подошедшие к матчу в ранге единственной команды, не знавшей с начала чемпионата поражений, в таком же статусе встречу и закончили: подопечные Андреаса Пистиолиса победили со счетом 80:68. ЦСКА не проигрывает на своей площадке уже на протяжении 33 встреч.
Противостояние ЦСКА и «Зенита» давно уже является классическим для российского баскетбола, а потому в какой-то дополнительной раскрутке не нуждается. Нельзя не заметить, что в последние годы оно как-то не оправдывало статуса именно противостояния. Ну если считать, что за таким ярким понятием должно скрываться событие, исход которого предсказать если не невозможно, то хотя бы трудно.
Достаточно сказать, что армейцы выиграли у «Зенита» с учетом предыдущих сезонов уже семь встреч подряд. В сезоне нынешнем команды пересеклись впервые, но понять, что к встрече в заметно более солидном состоянии снова подошел ЦСКА, было совсем нетрудно. Армейцы ведь являлись единственной командой, еще не проигрывавшей с начала первенства. Плюс они играли дома, а когда речь идет о ЦСКА, это особенно мощный козырь. В последний раз красно-синие уступили на своей площадке еще в феврале 2025-го, что позволило им выдать мощнейшую серию из 32 домашних побед. И как метко заметил главный тренер «Зенита» Душко Иванович перед игрой: «ЦСКА сейчас — лучшая команда». «Они много лет играют вместе, и это большое преимущество»,— поведал специалист. Со своей стороны, наставник ЦСКА Андреас Пистиолис также отметил уровень соперника, сказав, что его команде «предстоит сыграть с лучшей версией “Зенита” в этом сезоне». Но, кажется, это была лишь дежурная учтивость.
Что до самой игры, то началась она быстро и нервно. Команды куда-то спешили, это вело к валу ошибок и весьма редкому изменению цифр на табло. Понятно было, что тот из тренеров, кто сумеет первым успокоить своих подопечных, и заберет дебют встречи. Лучше справился Пистиолис. Его команда включилась в рабочий режим, в нем активировался козырь в лице Мело Тримбла, броски которого и помогли хозяевам убежать на десять очков. Отпускать ЦСКА на такую дистанцию даже в начале матча — занятие чрезвычайно рискованное. Но до конца четверти «Зенит» сумел вроде бы выправить положение. Тут постарался Егор Евстафьев. Два его попадания на последней минуте позволили гостям вернуться в игру. Второй из дальних бросков Евстафьева вообще, очевидно, войдет в число наиболее ярких моментов в истории лиги. Бросал ведь он под сирену, да еще со своей половины площадки.
Сверхдальнее, что уж говорить, безумное, попадание Евстафьева могло, наверное, навести на мысль, что в этот день баскетбольным богам угодно помогать «Зениту». На деле оказалось, что этим красивейшим броском гости словно исчерпали лимит везения. Уж очень неважно у «Зенита» обстояли дела с реализацией бросков. Еще хуже было с потерями. В том смысле, что их было многовато — 16 против 8 у ЦСКА. Ну и что мог в такой ситуации придумать Иванович? Да, он пытался задействовать всех игроков, какие были (у Пистиолиса два из дюжины заявленных баскетболистов вообще на площадке ни разу не появились), и они временами радовали. Крохотный, в 175 см ростом, Дмитрий Чикишев выдал пару действительно интересных попаданий, неплохо смотрелся Маркус Ховард. Но против не терявшего куража Тримбла, проведшего сильный матч Ливио Жан-Шарля, а также очень вовремя принимавшихся попадать с дистанции Ивана Ухова и Антониуса Кливленда методы Ивановича работали не очень хорошо. Был, правда, момент, когда «Зениту» все же удалось подобраться к ЦСКА почти вплотную. Но он как возник, так и сразу после очередного рывка хозяев растаял. Ну а в финальной десятиминутке, после того как дальние попадания Никиты Курбанова и Каспера Уэйра дали ЦСКА отрыв почти в полтора десятка очков, в том, что армейцы доведут матч до победы, сомнений уже не возникало. Они и довели, выиграв со счетом 80:68.
ЦСКА, таким образом, остается лидером в первенстве с нулем в графе «поражения». На втором месте идет «Локомотив-Кубань», далее расположился УНИКС, а «Зенит» занимает четвертое место с показателем 6:3. Причем все поражения петербуржцам нанесли именно их прямые конкуренты в чемпионате. То есть команды, идущие в первой тройке.