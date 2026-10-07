Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал итоги переговоров Евролиги и НБА
07.10.2026, 19:06
Точка в переговорах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и Евролиги по вопросу об учреждении нового континентального турнира «пока не поставлена». Об этом «Ъ» рассказал президент московского ЦСКА Андрей Ватутин.
6 октября в итальянском Черноббио состоялся саммит Евролиги. Его центральной темой было обсуждение предложения о слиянии с европейским проектом НБА. Оно было единогласно отклонено.
Господин Ватутин сообщил, что у представителей клубов «есть договоренность не комментировать ход переговоров», однако подчеркнул, что «окно возможностей открыто». «Мы понимаем, что НБА блестяще работает в коммерческом направлении, и этим опытом было бы здорово воспользоваться. При этом Евролига -— это уже интереснейшее соревнование, со своими звездами и болельщицкой базой»,— добавил президент ЦСКА.
Кроме того, на саммите Евролиге в Италии был утвержден план расширения числа команд с 20 до 24 со следующего сезона. Клубы-акционеры также согласились запустить процесс перехода от десятилетних лицензий к полноценным франшизам.