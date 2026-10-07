Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал итоги переговоров Евролиги и НБА

Господин Ватутин сообщил, что у представителей клубов «есть договоренность не комментировать ход переговоров», однако подчеркнул, что «окно возможностей открыто». «Мы понимаем, что НБА блестяще работает в коммерческом направлении, и этим опытом было бы здорово воспользоваться. При этом Евролига -— это уже интереснейшее соревнование, со своими звездами и болельщицкой базой»,— добавил президент ЦСКА.