Владелец «Панатинаикоса» призвал вернуть ЦСКА в Евролигу

Владелец греческого баскетбольного клуба «Панатинаикос» Димитрис Яннакопулос заявил о необходимости вернуть московский ЦСКА в число участников Евролиги. Об этом он написал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Димитрис Яннакопулос

Фото: @dpg7000 Димитрис Яннакопулос

Фото: @dpg7000

Российские клубы были отстранены от участия в Евролиге по ходу сезона-2021/22 после начала спецоперации на Украине. С тех пор санкции несколько раз продлевались.

«В первую очередь мы должны вернуть ЦСКА. ''Реал'', ''Панатинаикос'', ЦСКА — это и есть европейский баскетбол. Без этих клубов невозможно определить настоящего чемпиона»,— написал господин Яннакопулос.

ЦСКА четыре раза в нынешнем столетии приходил к победе в Евролиге: в 2006, 2008, 2016 и 2019 годах. Еще четыре титула престижнейшего континентального соревнования московский клуб завоевал в 1960-е и 1970-е годы, когда оно проходило под эгидой Международной федерации баскетбола.

6 октября в итальянском Черноббио состоялся саммит Евролиги, на котором в том числе был утвержден план расширения числа команд до 24 (сейчас их 20). Клубы единогласно отклонили предложение Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) о слиянии с новой континентальной лигой.

Подробнее — в материале «Ъ» «Европейцы сохранили кольца во власти».

Арнольд Кабанов