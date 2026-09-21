«Внешние ограничения поспособствовали взрослению лиги»

25 сентября стартует очередной сезон Единой лиги ВТБ. О том, в каком состоянии к нему подошла структура после сложного межсезонья, генеральный директор лиги Илона Корстин рассказала корреспонденту “Ъ” Александру Петрову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

— Перед стартом сезона принято говорить о будущем. Но в этом году и межсезонье получилось насыщенным событиями. Причем трагическими…

— Да, межсезонье было очень тяжелое. В июне ушел из жизни почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Борисович Иванов. Он очень много для нас значил. Это основатель лиги. Он наставлял, помогал, задавал стратегические направления развития. Огромная потеря. В первую очередь в человеческом плане. Кстати, принято решение, что кубок за победу в чемпионате лиги, как и приз MVP турнира, теперь будет носить имя Сергея Иванова.

Еще в межсезонье была история с «Астаной». Власти Казахстана пересмотрели политику по выделению бюджетных средств, в том числе на поддержку спортивных проектов. В итоге клуб остался без финансирования и в Единой лиге выступить уже не мог. При этом мы ведь успели официально принять, точнее, вернуть «Астану» в лигу, получить соответствующие гарантии по финансированию клуба… Но резкая смена государственной политики привела к тому, что мы лишились участника. Случись это пораньше, мы бы могли взять другую иностранную команду. Варианты были. В частности, с сербскими клубами. Хорошо еще, что это случилось до старта сезона. Мы успели перестроиться, поменяли формат соревнований, пересмотрели календарь. Справились. Ну а следом еще одно трагическое известие: погиб президент владивостокского «Динамо» Эдуард Сандлер. Вроде бы только что мы обсуждали дебют команды в турнире, говорили о том, кого можно было бы назначить тренером, каких игроков взять. Он очень долго шел к тому, чтобы вывести клуб в Единую лигу. Мечтал обыграть ЦСКА. И все в секунду оборвалось. К счастью, супруга Эдуарда взяла на себя все обязательства, быстро включилась в работу, и сейчас она будет руководить клубом. Она, может, непубличный человек, но знает, что происходит, что нужно делать. Но несмотря ни на что, мы готовы к сезону.

— Сергей Иванов, помимо того что, как вы сказали, наставлял и помогал, был еще и очень влиятельным человеком. Не было ли случаев отказа от сотрудничества с лигой после его ухода?

— Практически все ключевые спонсоры сразу с нами связались, принесли соболезнования и сказали, что продолжат нас поддерживать. Все-таки они работают с нами уже много лет и видят, что лига стала серьезным спортивным проектом, одним из флагманских в стране. Хотя были, конечно, и звонки неприятные. Прямо в день трагедии.

— Нет Иванова — нет денег?

— Скорее что-то из серии: теперь мы с вами будем разговаривать по-другому.

— И как сейчас дела обстоят?

— Те, кто повел себя неэтично, далеко не ключевые для нас партнеры. Самое важное, что нас поддерживает банк ВТБ. Наш титульный спонсор.

— И тем не менее у соглашения с ВТБ, как у любого договора, есть срок действия.

— ВТБ не просто спонсор. Это один из основателей лиги. К тому же банк предан поддержке спорта. Не только баскетбола, а в целом.

Но Единая лига ВТБ, не постесняюсь, самый эффективный из проектов, в который вкладывается ВТБ. Например, клуб, который поддерживает тот или иной спонсор, может проигрывать. Лига не может проиграть в принципе.

На данный момент мы третья по статусу после футбольного и хоккейного первенств лига страны. У нас отмечается стабильный прирост аудитории. В прошлом сезоне, к примеру, более 250 тыс. зрителей в среднем смотрели наш отдельно взятый матч на всех платформах.

— Если вернуться к «Динамо» из Владивостока, то напрашивается вопрос о целесообразности принятия в лигу самой восточной команды страны. Проблемы тут очевидны: стоимость перелетов для участников турнира, сложности с акклиматизацией…

— Вопросы о принятии новых клубов решаются советом лиги. То есть самими клубами. Они согласились. Да, дорогие перелеты, да, акклиматизация, да, ряд команд, второго, скажем так, эшелона, был не в восторге от идеи. Для них все-таки появление потенциально крепкого непосредственного конкурента — явление, вызывающее настороженность. Ведь, как представляется, «Динамо», не в этом, наверное, но в следующем сезоне, уже будет бороться за место в play-off. Но в итоге решили проголосовать за.

Для новичков первый год всегда трудный. Не только в сугубо игровом плане. Тут и другой уровень маркетинга, работы с болельщиками. Но мы настроены оптимистично. Плюс хочу отметить, «Динамо» мы приняли с испытательным сроком.

— Лига выдвигает требования по предоставлению финансовых гарантий на обеспечение участия для новых клубов. О какой сумме речь?

— 400 млн руб. за сезон.

— Это заметно больше, чем тратили некоторые команды лиги в прошлых сезонах. Скажем расходы «Автодора» в сезоне-2025/26 едва превысили 260 млн руб.

— Да, у «Автодора» и, например, у «Енисея» цифры меньше. Но это устоявшиеся структуры. А для новых участников мы решили подстраховаться. Запуск нового проекта требует больше средств, чем поддержание уже работающего. А новичкам нужны деньги не только на первую, но и на молодежную команду. Им нужно соответствовать требованиям лиги по маркетингу, работе с болельщиками, стадиону… Там много дорогостоящих параметров. Мы же делаем качественный продукт. Мы должны выглядеть красиво, как конфетка.

— Перед стартом чемпионата лига по традиции обнародовала бюджеты клубов за прошлый сезон. Если взять за точку отсчета 2022 год, то как они изменились?

— Ощутимо снизились. Но это объяснимо. Мы отстранены от международных соревнований, так что спонсоры говорят: раз вы не играете в Евролиге или Еврокубке, то и денег вам столько не нужно.

Кому-то урезали выплаты на 30%, кому-то — на 20%, кому-то вообще перестали платить. Понятно, ведь основные статьи расходов — это зарплаты игроков и логистика.

— То есть все печально?

— Приятного мало. Но на самом деле в 2022 году началось время внутреннего развития. Да, ушла Евролига, другие международные соревнования, команды, значит, играют только в чемпионате Единой лиги. Но в итоге они сконцентрированы именно на нашем чемпионате. Для топовых клубов теперь не европейские турниры, а он главный.

— Своего рода вынужденное импортозамещение…

— Что-то в этом роде. Проблемой ведь стало не только отстранение наших команд от европейских соревнований. Например, и Евролига, и Международная федерация баскетбола запретили своим арбитрам работать на наших матчах. Так мы создали свой институт судейства. В итоге наши арбитры, можно их, конечно, критиковать, но все же выросли за эти годы очень сильно. За четыре года мы вырастили два десятка молодых рефери, которые теперь работают на очень высоком уровне.

— Насколько я помню, в 2022 году не только судьям иностранным запретили работать в России. Даже предоставление статистики по матчам отключили.

— Это была статистика от FIBA. Самое неприятное, что там была вся наша база, вся наша история. И да, нас отключили. Пришлось создавать свою систему на базе РФБ. Создали, и она работает. Так что, как ни странно, внешние ограничения поспособствовали, скажем так, взрослению лиги, привили ей умение полагаться на свои силы. К тому же мы еще и развиваемся, новые турниры проводим.

— Вы, наверное, имеете в виду Winline Basket Cup. В прошлом году он состоялся впервые. Спонсор доволен результатом?

— Доволен и поэтому продолжает с нами сотрудничать и работать в этом сезоне. Мы тоже очень довольны. Это была такая очень большая нагрузка на лигу, на офис лиги, потому что, по сути, надо было проводить второе соревнование параллельно нашему основному. Там же и новые команды, и новые требования по маркетингу, по телевизионной картинке, оформлению арен, звуку. Даже форме команд.

— Насколько этот турнир оправдывает себя в финансовом плане? Не случилось ли так, что он превратился просто в дополнительную нагрузку на участников?

— Финансовую нагрузку по обеспечению турнира лига взяла на себя. Вплоть до того, что мы свой паркет возим на матчи. Не говоря уже о том, что обеспечиваем свет, звук, предматчевое шоу. Получилось качественно. Настолько, что клубы-участники перенесли наши наработки в игры чемпионата Единой лиги. На самом деле все хотят участвовать в Winline Basket Cup. Это же, помимо всего прочего, еще и дополнительные призовые.

— Сколько же вы им платите, что они рвутся участвовать?

— 2 млн руб. за матч. Не важно, выиграл или проиграл. Это помимо сопутствующих расходов.

— В бюджете Единой лиги ВТБ, который также был открыт для общественности, обращает на себя внимание цифра дохода в прошлом сезоне: 2 млрд 56 млн руб.

— С одной стороны, это минус 3% по сравнению с прошлым годом. При этом произошло перераспределение по статьям доходов. Уменьшилась сумма целевых отчислений от азартных игр в букмекерских конторах, но увеличилась сумма доходов от рекламы и спонсоров.

Важная статья доходов лиги сегодня формируется за счет реализации ТВ-прав: эта статья выросла на 61% за сезон.

Это произошло за счет нашего партнерства в сфере диджитал с VK видео. Отдельно хочу сказать спасибо «VK Видео»: вместе мы показали около 300 матчей, включая принципиально новый формат в Кубке, и именно этот контракт дал нам такой рост и новую аудиторию. Также права на наши матчи мы продаем зарубежным партнерам в Сербию — нас показывает Arena Sport.

За счет увеличения доходов, подлежащих налогообложению, сумма налогов в сезоне увеличилась на 21%.

— Расходы лиги в прошлом сезоне, в свою очередь, согласно официально обнародованной информации, составили 2 млрд 168 млн…

— Увеличение по сравнению с прошлым сезоном на 60%. Рост расходов целевой: мы запустили новое соревнование и профинансировали его организацию, судейство и призовую часть. Общий призовой фонд лиги составил 324 млн руб., он напрямую возвращается клубам за спортивный результат и маркетинговую составляющую. Здесь нужно пояснить, что клубы из первой шестерки, которые участвовали во внутрисезонном Кубке, получили и дополнительные призовые. В общей сложности на 77% больше, чем в прошлом сезоне.

И отдельно скажу: в сезоне, когда мы увеличили вложения в организацию собственных соревнований, мы не сократили, а даже увеличили обязательные расходы на поддержку детско-юношеского и массового спорта. Это было сделано за счет полученных целевых отчислений от азартных игр букмекерских контор.

— Кто в новом сезоне будет транслировать матчи лиги? Останется ли баскетбол на «Матч ТВ»?

— Сейчас с «Матч ТВ» идет процесс обсуждения прав на трансляции матчей Единой лиги ВТБ. За последние пять лет лига улучшала свой продукт в плане телевизионной картинки, а «Матч ТВ», в свою очередь, неизменно производил и показывал наши главные игры категории А. Сейчас времена изменились. Продуктом лиги заинтересовались другие диджитал-партнеры. Это не может не радовать.

— Кто именно?

— Мы официально объявили о партнерстве с крупнейшей стриминговой платформой страны — «Кинопоиском». У структуры «Яндекса» молодая активная аудитория, средний возраст которой не превышает 35 лет. Это именно та аудитория, которая нужна нам, нашим партнерам и спонсорам. Продвижение продукта лиги на «Кинопоиске» выглядит достаточно привлекательным: реклама матчей, реклама самого вида спорта, организация предматчевых передач и шоу.

— В целом чего ждете от сезона?

— В первую очередь — спортивной борьбы. Интересных матчей. Мне кажется, что конкуренция будет повышенная. Потому что клубы по возможностям подравнялись.