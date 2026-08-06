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Недолго играл интернационал

Единая лига ВТБ утратила международный статус, едва его вернув

Баскетбольная Единая лига ВТБ вновь потеряла международный статус. Из числа ее участников неожиданно вышла «Астана». В июне на заседании совета лиги было объявлено, что она вернется в турнир после годичного перерыва, однако 6 августа стало известно о грядущем сокращении финансирования клуба до «недостаточных для участия в чемпионате» параметров. Об изменениях формата соревнования, количество участников которого теперь сократилось до 11, пока не сообщается.

Фото: Николай Титов / Коммерсантъ

Фото: Николай Титов / Коммерсантъ

6 августа Единая лига ВТБ на своем сайте распространила заявление генерального директора баскетбольного клуба «Астана» Самсона Аракеляна. Из него следует, что деятельность организации «будет переориентирована на развитие молодежных и юношеских проектов», а «финансирование будет сокращено и его окажется недостаточно для участия в чемпионате». В релизе отмечается, что Единая лига пока «не получила официальных документов о невозможности участия ‘‘Астаны’’». Однако, по словам господина Аракеляна, «в ближайшее время подтверждение поступит».

Таким образом, Единая лига ВТБ вновь утратила международный статус. Турнир формально вернул его себе в конце июня, объявив на заседании совета о возвращении «Астаны» после годичной паузы.

После выхода клуба из столицы Казахстана в турнире останется 11 команд: московский ЦСКА, казанский УНИКС, краснодарский «Локомотив-Кубань», петербургский «Зенит», пермская «Парма», екатеринбургский «Уралмаш», московский МБА-МАИ, красноярский «Енисей», саратовский «Автодор», «Самара» и дебютант «Динамо» из Владивостока.

С чисто спортивной точки зрения потерю «Астаны» вряд ли можно считать чувствительной для Единой лиги ВТБ. До того как пропустить прошлое первенство по причинам, связанным с изменениями в казахстанском законодательстве (запрет на содержание легионеров за счет государственного сектора серьезно повлиял на комплектование команды), клуб относился к аутсайдерам. С 2019 года он не выходил в play-off. Последний на текущий момент сезон он завершил в самом низу турнирной таблицы, одержав всего 2 победы в 44 матчах.

Однако с проблемами организационного характера Единая лига все же столкнется. Ее регулярный чемпионат должен был проходить в два этапа. На первом клубы должны были в два круга сыграть каждый с каждым. На втором их планировалось разбить на шестерки.

Начаться регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ должен 25 сентября. Незадолго до его старта — с 17 по 20 сентября — в Москве состоится Суперкубок. В нем кроме команд «большой четверки» — ЦСКА, УНИКСа, «Локомотива-Кубани» и «Зенита» — примут участие выступающий в Евролиге стамбульский «Анадолу Эфес» и «Игокеа» из боснийского городка Лакташи, известная российскому зрителю по матчам Winline Basket Cup — внутрисезонного турнира лиги.

Winline Basket Cup был продлен еще на один год, и за «международную составляющую» турниров с участием российских команд будет отвечать он. Как и в прошлом сезоне, его пополнила «Игокеа». Кроме того, в кубке сыграет еще одна зарубежная команда, вероятнее всего, тоже балканская.

Роман Левищев

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