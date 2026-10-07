Андрей Ватутин рассказал о перспективах возвращения ЦСКА в Евролигу
07.10.2026, 18:59
Представители московского ЦСКА в ближайшее время встретятся с генеральным директором Евролиги Чусом Буэно и обсудят дальнейшие шаги по возвращению команды в престижнейший баскетбольный турнир континента. Об этом «Ъ» рассказал президент клуба Андрей Ватутин.
6 октября в итальянском Черноббио состоялся саммит Евролиги. После него владелец афинского «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос заявил о необходимости вернуть московский ЦСКА в число участников турнира.
Андрей Ватутин отметил, что «все коллеги и европейские болельщики в большинстве стран очень ждут возвращения ЦСКА в Евролигу». При этом, по его словам, «остается множество препятствий, прежде всего, политических и логистических». Эти преграды «невозможно преодолеть усилиями лишь Совета Евролиги», добавил президент ЦСКА.
Отстранение российских клубов было введено по ходу сезона-2021/22, после начала спецоперации на Украине. С тех пор санкции несколько раз продлевались.
На заседании представителей клубов Евролиги был утвержден план расширения числа команд с 20 до 24. Кроме того, было принято решение заменить десятилетние лицензии для постоянных участников на полноценные франшизы. Центральным вопросом саммита стало рассмотрение предложения Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) о слиянии. Оно было единогласно отклонено.