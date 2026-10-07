Андрей Ватутин рассказал о перспективах возвращения ЦСКА в Евролигу

Андрей Ватутин отметил, что «все коллеги и европейские болельщики в большинстве стран очень ждут возвращения ЦСКА в Евролигу». При этом, по его словам, «остается множество препятствий, прежде всего, политических и логистических». Эти преграды «невозможно преодолеть усилиями лишь Совета Евролиги», добавил президент ЦСКА.