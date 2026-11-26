Американцы рассчитали аренный курс
НБА вложит €10 млрд в европейскую баскетбольную инфраструктуру
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), планирующая учредить новую европейскую лигу, сделала очередной шаг в сторону выхода на новую территорию. Она выразила готовность привлечь не менее €10 млрд для строительства и модернизации арен в Европе. В НБА полагают, что это поможет реализовать потенциал существенно недооцененному баскетбольному рынку Старого Света. Впрочем, о конкретных инфраструктурных инициативах пока не объявлено, а к новому турниру, который должен быть запущен менее чем через год, по-прежнему не присоединился ни один клуб.
НБА рассчитывает вложить не менее €10 млрд в объекты европейской баскетбольной инфраструктуры, сообщается на сайте лиги. Средства направят на строительство и реконструкцию арен, а также на обустройство прилегающих к ним территорий. Инициатива будет профинансирована несколькими инвестиционными компаниями, большинство из которых имеют опыт работы на спортивном рынке. Это, в частности, Apollo Sports Capital, Ares Management, Arctos Partners, Blackstone, HPS Investment Partners, JP Morgan, Sixth Street и Stonepeak. Все они собираются сотрудничать с клубами, их владельцами и местными девелоперами. В качестве одного из ключевых пунктов называется круглогодичное использование баскетбольных арен, в том числе для организации культурных мероприятий.
Крупные инвестиции североамериканской организации в баскетбольную инфраструктуру Старого Света связаны с ее намерениями запустить в Европе новую лигу. Согласно планам, дебютный сезон турнира должен стартовать в 2027 году.
Комиссар НБА Адам Сильвер заявил, что развитие инфраструктуры может «преобразить баскетбольные команды и связанные с ними сообщества людей». Его заместитель Марк Тейтум, еще до публикации анонса об инициативе говоривший с изданием Sportico, настаивал, что в ныне существующей «экосистеме» «клубы устали ежегодно вкладывать десятки миллионов долларов, не видя при этом никакого роста стоимости своих франшиз», и такое положение дел подталкивает их к «поиску нового экономического партнера».
НБА также отчиталась о возможном влиянии инвестиций на европейскую экономику. Согласно исследованию The Sports Consultancy, к которому апеллирует лига, речь может идти о росте суммарного ВВП Европы на €24 млрд, появлении почти 15 тыс. рабочих мест и привлечении 70 млн зрителей в течение первых десяти лет.
Впрочем, говоря об амбициозных планах европейской экспансии НБА, не удается игнорировать одно обстоятельство. Дело в том, что собственно спортивный проект NBA Europe по-прежнему находится в зачаточной стадии.
В начале октября от слияния с ним отказались клубы Евролиги — соревнования, которое давно является флагманским на континенте. Причем отвергли они предложение североамериканских партнеров единогласно. Переговоры между сторонами продолжаются, среди владельцев команд Евролиги немало таких, кто в целом выступает за объединение усилий, однако теперь в релизе НБА вновь говорится о создании европейского турнира совместными усилиями с Международной федерацией баскетбола (FIBA).
Именно так НБА формулировала свои намерения изначально, прежде чем вступить в переговоры с Евролигой, под эгидой которой собраны главные баскетбольные бренды континента. Иными словами, вновь предполагается, что в NBA Europe войдут 16 клубов. Дюжина мест положена держателям постоянных франшиз из «целевых» городов — Рима и Милана, Мадрида и Барселоны, Лондона и Манчестера, Берлина и Мюнхена, Парижа и Лиона, Стамбула, Афин. Еще четыре будут распределяться на ротационной основе.
Financial Times со ссылкой на слова «осведомленных источников» пишет, что предварительные договоренности с рядом команд уже достигнуты. Некоторые профильные ресурсы, такие как La Gazzetta dello Sport, уходящей осенью сообщали, что «предметные» предложения о вступлении отправили около двух десятков клубов. Вот только до сих пор официально не было объявлено о продаже хотя бы одной-единственной франшизы. Между тем до предполагаемой даты запуска проекта остается меньше года.