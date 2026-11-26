НБА рассчитывает вложить не менее €10 млрд в объекты европейской баскетбольной инфраструктуры, сообщается на сайте лиги. Средства направят на строительство и реконструкцию арен, а также на обустройство прилегающих к ним территорий. Инициатива будет профинансирована несколькими инвестиционными компаниями, большинство из которых имеют опыт работы на спортивном рынке. Это, в частности, Apollo Sports Capital, Ares Management, Arctos Partners, Blackstone, HPS Investment Partners, JP Morgan, Sixth Street и Stonepeak. Все они собираются сотрудничать с клубами, их владельцами и местными девелоперами. В качестве одного из ключевых пунктов называется круглогодичное использование баскетбольных арен, в том числе для организации культурных мероприятий.