СКР начал проверку гибели тренера приморского баскетбольного «Динамо» Сандлера
Управление СКР по Приморскому краю начало доследственную проверку по факту гибели во Владивостоке мужчины на гидроцикле. По предварительным данным, он не справился с управлением, вылетел на берег и получил смертельные травмы. По данным СМИ, речь идет о президенте и главном тренере владивостокского баскетбольного «Динамо» Эдуарде Сандлере. В клубе подтвердили гибель тренера.
Источники ТАСС в следствии также подтвердили, что проверка касается гибели господина Сандлера. Мероприятия проводятся по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта (ч. 2 ст. 263 УК РФ).
Соболезнования в связи с гибелью тренера выразил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он отметил, что господин Сандлер начал тренерскую карьеру в «Спартаке-Приморье» и с командой завоевал победы на всероссийском уровне. Также несколько лет проработал на Сахалине, а по возвращении во Владивосток возглавил «Динамо».
«Жаль, что еще очень многое ему не удалось осуществить, — добавил чиновник. — Но мы всегда будем помнить яркие достижения талантливого тренера и доброго человека, навсегда вошедшие в историю приморского спорта».