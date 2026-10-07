Европейцы сохранили кольца во власти

По планам Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) уже в ближайшее время учредить новую европейскую лигу был нанесен удар. Клубы главного континентального соревнования — Евролиги — единогласно высказались против слияния. Большинство выступили за то, чтобы дать североамериканским партнерам время сделать предложение привлекательнее. Но нашлись и те, кто посчитал выдвинутые НБА условия унизительными и настроен радикально против продолжения переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Во вторник, 6 октября, в итальянском Черноббио состоялся саммит Евролиги — престижнейшего клубного баскетбольного турнира континента. Главным его событием стало обсуждение предложения о слиянии с НБА. Оно, как и ожидалось, было единогласно отвергнуто. Соответственно, под большим вопросом планы североамериканцев осуществить европейскую экспансию. Источник The Athletic уверен, что запуск нового турнира в намеченные НБА сроки, то есть осенью 2027 года, без объединения с Евролигой «невозможен».

Проект, за счет которого НБА, сильнейшая в мире баскетбольная лига, желает захватить европейский рынок, был анонсирован около полутора лет назад. Партнером североамериканской структуры выступила Международная федерация баскетбола (FIBA), а речь поначалу шла об отдельном соревновании с участием 16 команд. Однако со временем НБА, очевидно желавшая опираться не только на новообразованные клубы, но и на узнаваемые спортивные бренды, перешла к переговорам с Евролигой. Этот турнир на протяжении последних десятилетий на континенте имел статус флагманского. Евролиге сотрудничество сулило прирост прибыли, а НБА — упрощение входа на новую территорию.

В состоявшихся во вторник переговорах FIBA задействована не была, хотя, как сообщил портал BasketNews, предлагала свои услуги. Представители НБА общались с руководителями 13 клубов—акционеров Евролиги. Это испанские «Барселона», «Баскония» и «Реал», греческие «Олимпиакос» и «Панатинаикос», турецкие «Анадолу Эфес» и «Фенербахче», российский ЦСКА, израильский «Маккаби» из Тель-Авива, литовский «Жальгирис», итальянский «Милан», немецкая «Бавария» и французский «Вийёрбан».

Из материала греческого агентства SDNA следует, что руководители перечисленных клубов были в разной степени разочарованы предложенной формулой. Большинство клубов, в том числе гранды «Реал» и «Фенербахче», призвали дать НБА шанс вернуться с более выгодными условиями. А Димитрис Яннакопулос, владелец еще одной топовой команды, «Панатинаикоса», написал в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), что «решение найти необходимо». По его мнению, те, кто не желает сближения с НБА, «не заинтересованы в развитии баскетбола» и «по-прежнему верят», что успех заключается в минимизации убытков.

Одного из оппонентов господин Яннакопулос назвал. Это действующий чемпион Евролиги «Олимпиакос». Его представители заняли самую жесткую позицию: пытались инициировать голосование о полном прекращении взаимодействия с НБА, однако не смогли заручиться достаточной поддержкой. В «Барселоне» назвали предложение НБА «шуткой». Представители еще нескольких клубов, говорившие с SDNA на условиях анонимности, охарактеризовали его как «неприемлемое».

Президент ЦСКА Андрей Ватутин сообщил “Ъ”, что у представителей клубов «есть договоренность не комментировать ход переговоров с НБА», отметив, что «точка в них не поставлена, а окно возможностей открыто». «Мы понимаем, что НБА блестяще работает в коммерческом направлении, и этим опытом было бы здорово воспользоваться. При этом Евролига — это уже интереснейшее соревнование со своими звездами и болельщицкой базой»,— добавил он.

Источник “Ъ”, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что «у НБА не было желания привнести что-то новое в европейский баскетбольный ландшафт», а ее отношение к местному рынку «с самого начала было колониалистским».

Недовольство клубов, по данным BasketNews, вызвали два условия. Известно, что представители НБА требовали отказаться от планов по расширению Евролиги с 20 до 24 команд со следующего сезона. Они также просили отказаться от намерения перейти с нынешней модели, предполагающей десятилетние лицензии для постоянных участников, к модели, предполагающей полноценные франшизы. Оба пункта были отклонены. Клубы Евролиги договорились запустить оба процесса — и расширения турнира, и перехода к франшизам. Причем намечено и увеличение числа франшиз — вероятно, с 13 до 21 (заключительные рекомендации будут выдвинуты на утверждение «в ближайшие недели»).

La Gazzetta dello Sport уверена, что проект NBA Europe не будет заброшен даже в том случае, если переговоры с Евролигой сорвутся. Первоначально НБА рассчитывала на появление новых клубов в 12 «целевых» городах — Риме и Милане, Мадриде и Барселоне, Лондоне и Манчестере, Берлине и Мюнхене, Париже и Лионе, Стамбуле, Афинах. Так вот работа в этом направлении ведется. По данным издания, НБА получила около двух десятков предметных предложений, из которых четыре — из Италии. Кроме того, по информации The Athletic, баскетбольную команду в Манчестере планирует основать семья Аль Мубарак (предприниматель Халдун Аль Мубарак является председателем совета директоров футбольного «Манчестер Сити»). Ранее сообщалось, что Суверенный фонд Саудовской Аравии нацелен на создание клуба в Лондоне, а владеющий футбольным ПСЖ фонд Qatar Sports Investments — в Париже.

Роман Левищев