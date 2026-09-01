Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от них

Чемпион мира по футболу Тотти стал советником баскетбольного клуба

Франческо Тотти занял пост советника итальянского баскетбольного клуба «Максима Рома». Об этом бывший футболист написал на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Главная цель — построить сильную команду, укрепить состав и создать все условия, чтобы стать топ-клубом в Италии. Мы хотим дать римлянам команду, которой они смогут гордиться»,— заявил он. Отмечается, что Франческо Тотти будет заниматься работой с болельщиками и социальными проектами клуба.

Клуб «Максима Рома» был создан в 2026 году на базе «Брешии». Новая команда выступает в чемпионате Италии и в Еврокубке.

На протяжении всей карьеры Тотти выступал за «Рому». В составе команды он стал чемпионом Италии, а также стал двукратным обладателем кубка и суперкубка страны. С 2017 по 2019 год занимал должность директора клуба. Вместе со сборной Италии футболист выиграл чемпионат мира 2006 года.

Арнольд Кабанов

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд