Чемпион мира по футболу Тотти стал советником баскетбольного клуба

Франческо Тотти занял пост советника итальянского баскетбольного клуба «Максима Рома». Об этом бывший футболист написал на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Главная цель — построить сильную команду, укрепить состав и создать все условия, чтобы стать топ-клубом в Италии. Мы хотим дать римлянам команду, которой они смогут гордиться»,— заявил он. Отмечается, что Франческо Тотти будет заниматься работой с болельщиками и социальными проектами клуба.

Клуб «Максима Рома» был создан в 2026 году на базе «Брешии». Новая команда выступает в чемпионате Италии и в Еврокубке.

На протяжении всей карьеры Тотти выступал за «Рому». В составе команды он стал чемпионом Италии, а также стал двукратным обладателем кубка и суперкубка страны. С 2017 по 2019 год занимал должность директора клуба. Вместе со сборной Италии футболист выиграл чемпионат мира 2006 года.

Арнольд Кабанов