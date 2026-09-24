Интрига на твердую четверку

Стартующий 25 сентября новый сезон баскетбольной Единой лиги ВТБ предлагает вполне обычный набор интриг. На золото в ней по-прежнему лишь четыре претендента. Фаворит — легко ставший чемпионом в начале лета московский ЦСКА. А интерес вызывает то, что, в отличие от армейцев, все их конкуренты изменились практически до неузнаваемости. Самое яркое межсезонье провел, пожалуй, краснодарский «Локомотив-Кубань». Впервые за долгое время именно его хочется назвать главным претендентом на прорыв.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Финальный матч сезона 2025/2026 между командами УНИКС (Казань) и ЦСКА (Москва) (июнь 2026 года)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Финальный матч сезона 2025/2026 между командами УНИКС (Казань) и ЦСКА (Москва) (июнь 2026 года)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В стартующем в пятницу, 25 сентября, матчем петербургского «Зенита» с екатеринбургским «Уралмашем» новом сезоне Единой лиги ВТБ на первый взгляд нет ничего необычного.

Очевидно, что медали разыграют клубы «большой четверки» — ЦСКА, УНИКС, «Локомотив-Кубань» и «Зенит». И так же очевидно, что ЦСКА опять фаворит.

И все понятно. Армейцы как-то даже чересчур легко стали в прошлом сезоне чемпионами. В play-off — всего одно поражение. В финальной серии — не только сухой (4:0) счет, но и подавляющее преимущество в каждой из игр — никакой борьбы. В общем, нечего чинить. Чинить ничего и не стали. Греческий тренер Андреас Пистиолис продолжит работать с командой. В составе лишь одно изменение: вместо Луки Митровича теперь второй опцией на позиции центрового будет Кирилл Елатонцев, вернувшийся из американской студенческой лиги, куда отбыл полгода назад после скандального расставания с «Локомотивом-Кубанью».

Но все-таки в новом первенстве есть за что зацепиться. Достаточно яркое межсезонье провел один из конкурентов ЦСКА, как раз «Локомотив-Кубань». Именно его, несмотря на бэкграунд, хочется наградить статусом наиболее опасного оппонента армейцев.

Краснодарский клуб в последние годы слыл исключительно неудачливым. Трижды за пять лет он оставался без медалей.

В аномальный сезон 2022/23 года — единственный за всю историю лиги, когда ЦСКА не добрался до финала,— он упустил шанс на внезапно замаячивший титул. Однако в последние полгода «Локомотив-Кубань» сделал многое, чтобы от этих мыслей, оценивая его перспективы, отталкиваться не приходилось. Еще по ходу прошлого чемпионата клуб нашел «своего» тренера, серба Томислава Томовича. А теперь он провел яркую трансферную кампанию.

Алексей Покушевский — это форвард с хорошим потенциалом, успевший провести несколько лет в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Это подписание по меркам нынешней Единой лиги ВТБ очень заметное. Маркос Найт — проверенный вариант на позиции разыгрывающего. За спиной — неплохая европейская карьера. В России он играл за УНИКС и признавался лучшим шестым. Тревелин Куин, не закрепившись в НБА, провел хороший год в Китае. А еще удалось переманить нескольких российских исполнителей вроде Андрея Лопатина. Кажется, должна решиться проблема с эффективностью трехочковых — в прошлом сезоне «Локомотив-Кубань» хуже всех из топ-клубов атаковал издали.

Но необходимы и оговорки. Покушевский в последние годы не мог найти себя — терялся и на родине, в белградском «Партизане». Найту уже 36 лет. А основным «первым номером» останется Патрик Миллер — не самый стабильный и тоже немолодой (ему 34) игрок.

Впрочем, насчет перестроек двух других конкурентов ЦСКА вопросов еще больше.

Казанский УНИКС, ставший летом серебряным призером Единой лиги, потерял главного тренера Велимира Перасовича.

Это потеря существенная: хорват возглавлял команду пять сезонов и принес ей первое в истории чемпионство. Вслед за наставником столицу Татарстана покинули почти все игроки. Из обоймы, завершавшей предыдущий сезон, остались лишь четверо. Хорошая новость — в их числе Джален Рейнольдс.

Среди новичков выделяется пара из мюнхенской «Баварии» — центровой Дэвид Маккормак и разыгрывающий Ксавье Рэтан-Мэйс. Последний, два года назад установив рекорд Единой лиги по очкам за сезон, уехал из красноярского «Енисея» в мадридский «Реал», но на новом уровне, в Евролиге, провалился. А возглавит построенный чуть ли не с нуля УНИКС 45-летний хорват Милан Каракаш. В штабе Велимира Перасовича он был ключевым ассистентом, однако опыт работы главным у него скудный.

Петербургский «Зенит», в прошлом розыгрыше сенсационно оставшийся без медалей, напротив, обзавелся главным тренером с приличным послужным списком, черногорцем Душко Ивановичем.

Но в остальном проект пока выглядит неброско. Присоединившиеся к клубу Айк Ироэгбу, Крис Ледлум и Нейт Мейсон — не звезды по любым стандартам. Самое громкое подписание с точки зрения звучности имени — Дмитрий Кулагин, пополнивший крепкий отряд россиян. А еще представляется, что передней линии петербуржцев не хватает глубины.

Арнольд Кабанов