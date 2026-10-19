Очевидные и маловероятные
Стартует сезон НБА
Стартующий вечером 20 октября новый сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) при ближайшем рассмотрении кажется куда более сложным для прогнозов, чем на первый, беглый взгляд. Список реальных претендентов на титул в нем не ограничивается «бумажными» фаворитами — «Оклахома-Сити Тандер», «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс». А существующий в лиге тренд на «чемпионскую ротацию» подсказывает, что присматриваться к неочевидным вариантам просто необходимо.
Перед стартом нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации хорошо бы напомнить, что в ней за последние восемь сезонов сменилось восемь чемпионов. Восемь лет такой ротации — отрезок достаточный, чтобы выработать привычку смотреть на «бумажных» фаворитов с подозрением. Но представляется, что на этот раз есть и другие веские причины не быть уверенным в успехе действующего чемпиона «Нью-Йорк Никс» или «Оклахома-Сити Тандер» с «Сан-Антонио Спёрс» — двух команд, которые сильно опережают всех оппонентов у экспертов и букмекеров.
На «Оклахому» еще полтора года назад, после завоевания очень молодой обоймой титула, страшно хотелось наклеить ярлык следующей команды-династии НБА.
Ее ключевой баскетболист, Шей Гилджес-Александр, не просто так был дважды признан самым ценным игроком (MVP) лиги. Он зарекомендовал себя как настоящий универсал, способный на элитном уровне развивать и завершать атаки. А защита «Оклахомы» подтверждала статус лучшей в лиге.
Но именно защита «Оклахомы» пострадала минувшим летом. Команду покинули сразу три важных ролевика — Лу Дорт, Айзея Джо и Аарон Уиггинс. Их не назовешь незаменимыми баскетболистами. Даже без них оборона «Тандер» — с огромным Четом Холмгреном, проворными Алексом Карузо и Кейсоном Уоллесом — кажется очень надежной. Но привыкать к новой жизни придется, и не факт, что процесс привыкания пройдет гладко.
Меньше полугода назад в распространенную забаву превратилось наклеивание разнообразных комплиментарных ярлыков на «Сан-Антонио».
Он заставил усомниться в незыблемости позиций «Оклахомы», победив конкурента в восьми из дюжины встреч прошлого сезона, в том числе выиграв у него полуфинальную серию play-off. И свой очевидный герой — центровой-гигант Виктор Вембаньяма — у «Сперс» тоже есть. А его влияние на игру настолько велико, что «Сан-Антонио» теперь экспериментирует, выпуская на паркет разом трех защитников.
С другой стороны, и зависимость техасцев от своего ведущего игрока огромная. Стоит ему травмироваться, как недокомплект в передней линии превратится из заметной проблемы в проблему, которую невозможно скрыть. А еще про «Сперс» нужно знать, что это сравнительно молодая команда, которая в этом году впервые в своем нынешнем виде вышла в play-off (клуб не проходил в кубковую стадию с 2019 по 2025 год). И при описании этого — вне всяких сомнений, успешного — play-off совершенно не получается выкинуть из головы обстоятельства проигрыша решающей серии. «Сан-Антонио» в ней был бит 1:4. В каждом из четырех проигранных матчей «Сан-Антонио» вел минимум «плюс 10». В одной из проигранных встреч вел «плюс 29» — такое огромное преимущество в матчах финала НБА не разбазаривал прежде никто и никогда.
Хотя все-таки соперник «Сперс» по финалу был, может быть, слишком особенной командой.
«Нью-Йорк Никс», взявший летом первый за полвека титул, такие трюки проворачивал и раньше. Живучесть — его визитная карточка.
За последние два play-off он восемь раз оказывался позади минимум на два десятка очков и выиграл больше половины таких матчей — пять!
Но и на «Никс» при всех его многочисленных достоинствах, при всей бойкости его талантливой стартовой пятерки из Джейлена Брансона, Джоша Харта, Микала Бриджеса, Оу Джи Аннуноби и Карла-Энтони Таунса приходится смотреть осторожно. Потеря запасного центрового Митчелла Робинсона вообще-то походит на серьезный удар. Без его вклада — подборов в защите и атаке — невероятные возвращения «Никс» были бы невозможны. А еще широко известно, что нью-йоркские болельщики — самые взыскательные в США. О факторе давления эксперты пишут часто.
Поэтому, может быть, стоит присмотреться к вариантам, которые не приходят на ум сразу. К «Филадельфия Севенти Сиксерс», которая в межсезонье за смешную компенсацию получила Джейлена Брауна, а затем подписала Леброна Джеймса. К «Миннесота Тимбервулвз», которая уже в прошлом play-off не была на разных с «Сан-Антонио» планетах, а летом усилила заднюю линию Ламело Боллом. К «Бостон Селтикс», который уже долго остается лидером по «летальности» с трехочковой дистанции. К «Детройт Пистонс», чей разыгрывающий Кейд Каннингем дорос до уровня претендента на звание MVP. К «Денвер Наггетс» — опытной и стабильной команде с феноменальным Николой Йокичем.
Можно этот перечень расширить и несколькими менее вероятными опциями. Например, избавившимся от Леброна Джеймса «Лос-Анджелес Лейкерс», теперь строящимся вокруг Луки Дончича. Или габаритным «Хьюстон Рокетс». Или «Индиана Пейсерс», к выступлениям за которую вернулся получивший серьезную травму в финале-2025 Тайриз Халибертон.
Кого в этом списке точно нет, так это «Бруклин Нетс» — команды, которую представляет единственный россиянин в НБА, Егор Демин. Звезд в ее составе нет: этот нью-йоркский проект только в начале пути. Его ближайшие перспективы хорошо иллюстрирует оценка ESPN: 28-е место в «рейтинге силы» и вероятность 0% (даже без цифр после запятой) на выход в play-off.