Очевидные и маловероятные

С другой стороны, и зависимость техасцев от своего ведущего игрока огромная. Стоит ему травмироваться, как недокомплект в передней линии превратится из заметной проблемы в проблему, которую невозможно скрыть. А еще про «Сперс» нужно знать, что это сравнительно молодая команда, которая в этом году впервые в своем нынешнем виде вышла в play-off (клуб не проходил в кубковую стадию с 2019 по 2025 год). И при описании этого — вне всяких сомнений, успешного — play-off совершенно не получается выкинуть из головы обстоятельства проигрыша решающей серии. «Сан-Антонио» в ней был бит 1:4. В каждом из четырех проигранных матчей «Сан-Антонио» вел минимум «плюс 10». В одной из проигранных встреч вел «плюс 29» — такое огромное преимущество в матчах финала НБА не разбазаривал прежде никто и никогда.