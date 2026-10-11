Армейцы дернули стоп-кран
ЦСКА нанес «Локомотиву-Кубани» первое поражение в баскетбольном сезоне
11.10.2026, 20:05
В центральном матче недели баскетбольной Единой лиги ВТБ ее действующий чемпион, московский ЦСКА, одержал победу над краснодарским «Локомотивом-Кубанью». Долго владевшие внушительным преимуществом армейцы растеряли его в заключительной четверти, но концовку провели лучше и выиграли — 87:84. Москвичи нанесли краснодарцам первое поражение в сезоне и остались единственной командой, которая идет в нынешнем чемпионате по идеальному графику.
Старт этого матча в целом оправдывал относительно высокие ожидания. Интерес к нему подпитывали летняя перестройка «Локомотива-Кубани» и ее ранние плоды. Краснодарцы, уступившие ЦСКА в 11 из последних 12 официальных встреч, провели любопытную трансферную кампанию и в сентябре уверенно справились с московским клубом во встрече предсезонной, состоявшейся в Суперкубке Единой лиги ВТБ.
В воскресной игре они тоже бросили вызов действующему чемпиону. Гости резво прорывались к чужой корзине, сразу повели 6:0 и до поры преимущество удерживали. Впрочем, очень скоро хозяева вышли вперед и стали диктовать темп.
«Локомотив-Кубань» подводил тот же игровой элемент, который тянул его вниз в предыдущих первенствах. Представлялось, что с трехочковыми в новом чемпионате должно быть попроще — состав пополнили несколько умеющих бросать издали баскетболистов. Но проблемы никуда не делись. В середине недели, в выездном матче Winline Basket Cup против белградского ФМП, краснодарцы впервые поразили цель с дистанции только на 16-й минуте, после девяти промахов. В воскресенье — лишь немногим раньше, на 14-й минуте, после шести неудачных попыток.
К счастью для поклонников южной команды, вторая точная «трешка» полетела вслед за первой. Ее автором стал Тревелин Куин. Атлетичный защитник, как и четыре дня назад в сербской столице, был самым заметным игроком кубанцев на паркете (в итоге он записал на свой счет 21 очко). Правда, задачу минимум — не позволить ЦСКА оторваться уже в первой половине — его продуктивность реализовать не помогла.
Заплатил «Локомотив-Кубань» за небрежность своего разыгрывающего Патрика Миллера. Ценой трех его потерь в концовке второй четверти стали девять очков. Счет к большому перерыву был 54:40 в пользу ЦСКА.
У армейцев ожидаемо выделялся Мело Тримбл. Самый ценный игрок последних трех play-off Единой лиги классно действовал везде. В «краске» даже если не забивал, то зарабатывал штрафные — пользовался отсутствием у соперника двух травмированных центровых. Из-за дуги американец реализовал три броска из шести. Он в итоге и стал самым результативным баскетболистом вечера, записав в актив 24 очка и добавив к ним 6 передач и 4 перехвата.
Во второй половине матча возродить интригу у «Локомотива-Кубани» долго не получалось, даже невзирая на то, что эффективность ЦСКА в атаке сильно просела. Между командами стабильно было около 10 очков. На пике дефицит вообще доходил до 19 очков.
Однако на финише кубанцам, казавшимся уже обреченными, удался рывок 11:0, и счет стал 80:80. Тайм-аут, тут же взятый наставником армейцев Андреасом Пистиолисом, вернул ЦСКА в чувство.
Хозяева опять повели. Но под занавес гости, отоборонявшись, получили возможность спасти игру. Алексей Покушевский бросал на лидерство, но попал под блок-шот. Паузу, возникшую, когда на таймере оставалось 16 секунд, использовал для тайм-аута уже главный тренер гостей Томислав Томович, но исполнить задуманную комбинацию у его подопечных не вышло. Розыгрыш после ввода мяча из-за лицевой не склеился: ошибся Тревелин Куин. Шанс увезти из Москвы победу уплыл. Итог — 87:84 в пользу ЦСКА.
После этого матча в Единой лиге ВТБ осталась всего одна команда, пока не потерпевшая ни одного поражения. Это собственно ЦСКА, одолевший ранее также екатеринбургский «Уралмаш» и московский МБА-МАИ. У «Локомотива-Кубани» теперь два выигранных матча и один проигранный. У других клубов «большой четверки» — казанского УНИКСа и петербургского «Зенита» — баланс чуть лучше, 3:1.