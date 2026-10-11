Армейцы дернули стоп-кран

«Локомотив-Кубань» подводил тот же игровой элемент, который тянул его вниз в предыдущих первенствах. Представлялось, что с трехочковыми в новом чемпионате должно быть попроще — состав пополнили несколько умеющих бросать издали баскетболистов. Но проблемы никуда не делись. В середине недели, в выездном матче Winline Basket Cup против белградского ФМП, краснодарцы впервые поразили цель с дистанции только на 16-й минуте, после девяти промахов. В воскресенье — лишь немногим раньше, на 14-й минуте, после шести неудачных попыток.